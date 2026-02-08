ЗАРЕЖДАНЕ...
|Дъжд, сняг и пролетни температури през идната седмица
В сряда ще има по-значителни разкъсвания и временни намаления на облачността, само на отделни места, главно в западните и планинските райони ще превали слаб дъжд. В четвъртък и петък отново ще бъде облачно и на много места в страната ще има валежи, значителни по количество в Южна България. Вятърът ще бъде слаб от юг, в петък за кратко ще се ориентира от северозапад.
Ще бъде сравнително топло за средата на февруари с максимални температури около и над 10°. В събота и неделя ще преобладава облачно време. Ще има и валежи, предимно слаби и предимно от дъжд, на повече места в неделя. Минималните температури в цялата страна ще са положителни, а максималните в по-голямата част от страната - между 10° и 15°.
