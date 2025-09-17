ИЗПРАТИ НОВИНА
Държавата ще плаща част от наема на българи, готови да се върнат да работят и живеят в родината
Автор: Десислава Томева 15:28
©
От днес /18 септември 2025 г./ Агенция по заетостта стартира прием на заявления от лица, желаещи да се включат в проект "Избирам България – Компонент 1“, финансиран от Програма "Развитие на човешките ресурси" 2021 - 2027, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд+. Инициативата е насочена към стимулиране на трайното установяване в България на българи, живеещи в чужбина, хора с български произход, както и кандидати от трети страни, за които не се изисква разрешение за достъп до пазара на труда съгласно българското законодателство.

Проектът предоставя финансова помощ на лицата, които искат да живеят и работят трайно в България, включително за преместване на покъщнина, както и добавка за настаняване за срок до 12 месеца, ако кандидатът започне работа в населено място, в което не притежава жилище. Също така ще бъдат осигурени стимули за транспорт от и до работното място за период от 12 месеца. Интеграцията на чужди граждани или на членове на семействата им, които са чужди граждани, ще бъде улеснена чрез предоставяне на обучения по български език.

Кандидатите, които запазят заетостта си без прекъсване за срок от 6 месеца след включването си в проекта, ще могат да получат и допълнителни стимули за устойчива заетост.

За да бъдат допустими за участие, всички лица трябва задължително да отговарят на едно от следните условия:

· Да са пребивавали най-малко 12 месеца през последните 18 месеца в друга държава към датата на подаване на заявлението.

· Да са новозавършили, т.е. да са придобили образованието си през последните 12 месеца в друга държава към датата на подаване на заявлението.

Заявление за участие се подава единствено по електронен път чрез официалната интернет страница на Агенция по заетостта [тук].

Цялата информация за проекта, условията за допустимост на лицата и допустимите разходи, както и образците на документи, са публикувани на официалната интернет страница на Агенцията [тук].







