ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Държавата ще плаща част от наема на българи, готови да се върнат да работят и живеят в родината
Проектът предоставя финансова помощ на лицата, които искат да живеят и работят трайно в България, включително за преместване на покъщнина, както и добавка за настаняване за срок до 12 месеца, ако кандидатът започне работа в населено място, в което не притежава жилище. Също така ще бъдат осигурени стимули за транспорт от и до работното място за период от 12 месеца. Интеграцията на чужди граждани или на членове на семействата им, които са чужди граждани, ще бъде улеснена чрез предоставяне на обучения по български език.
Кандидатите, които запазят заетостта си без прекъсване за срок от 6 месеца след включването си в проекта, ще могат да получат и допълнителни стимули за устойчива заетост.
За да бъдат допустими за участие, всички лица трябва задължително да отговарят на едно от следните условия:
· Да са пребивавали най-малко 12 месеца през последните 18 месеца в друга държава към датата на подаване на заявлението.
· Да са новозавършили, т.е. да са придобили образованието си през последните 12 месеца в друга държава към датата на подаване на заявлението.
Заявление за участие се подава единствено по електронен път чрез официалната интернет страница на Агенция по заетостта [тук].
Цялата информация за проекта, условията за допустимост на лицата и допустимите разходи, както и образците на документи, са публикувани на официалната интернет страница на Агенцията [тук].
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Startup Crossroads - конференцията, която ще позиционира България...
13:57 / 17.09.2025
НАП изпрати имейли на около 13 000 души и ще се обади по телефона...
12:34 / 17.09.2025
Температурите падат под нулата
12:03 / 17.09.2025
Левовете в обращение се топят преди въвеждането на еврото
11:27 / 17.09.2025
Ивелин Михайлов: Ще пуснем сигнал срещу правосъдния министър в Ев...
11:26 / 17.09.2025
Борисов: ПП-ДБ се качиха на руското влакче срещу еврото
10:59 / 17.09.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Местим стрелките с един час назад
20:17 / 15.09.2025
На 54 сложи по-младите колежки в малкия си джоб
11:48 / 15.09.2025
Актьорът с едно от най-странните имена днес става на 51, роден е в София
17:25 / 15.09.2025
Една легенда на България стана на 67
10:05 / 15.09.2025
Мария Илиева стигнала 100 кг
12:59 / 15.09.2025
Рая Пеева и Явор Бахаров отново заедно
14:40 / 15.09.2025
Известна актриса: В Пловдив няма нищо
13:43 / 16.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS