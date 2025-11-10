ИЗПРАТИ НОВИНА
Дълго чакана новина за шофьорите, които не обичат тирове по магистралите
Автор: Елиза Дечева 19:45
©
Ограничава се движението на тирове над 12 тона по най-натоварените пътни направления АМ "Тракия“, "Хемус“ и АМ "Струма“ и участък от път в област Благоевград по време на официалните празници през 2026 година. 

Целите са да се улесни пътуването, да се ограничат предпоставките за пътни инциденти и образуването на задръствания при засиления трафик.

На интернет страницата на Агенция "Пътна инфраструктура“ е публикувана за обществено обсъждане проект на заповед. Тя обхваща трасето на АМ "Тракия“, АМ "Хемус“ в участъка от София (км 0) до пътна връзка при кръгово кръстовище с път I-4 (87-ми км), АМ "Струма“ и републикански път I-1 в участъка от п. в. "Симитли“ (376-ти км) до п. в. "Кресна“ на АМ "Струма“ (402-ри км).

Предвижда се тежкотоварните МПС да бъдат ограничавани в следните дни и часове през 2026 г.:

за Национален празник на България - 03.03.2026 г. от 12:00 ч. до 20:00 ч.;

за Великден - 09.04.2026 г. от 14:00 ч. до 20:00 ч., 10.04.2026 г. от 9:00 ч. до 14:00 ч. и 13.04.2026 г. от 12:00 ч. до 20:00 ч.;

за Деня на труда /1 май/ - 30.04.2026 г. от 14:00 ч. до 20:00 ч., 01.05.2026 г. от 9:00 ч. до 14:00 ч. и 03.05.2026 г. от 12:00 ч. до 20:00 ч.;

за Гергьовден /6 май/ - 05.05.2026 г. от 14:00 ч. до 20:00 ч. и 06.05.2026 г. от 12:00 ч. до 20:00 ч.;

за Деня на българската просвета и култура и на славянската писменост /24 май/ - 22.05.2026 г. от 14:00 ч. до 20:00 ч., 23.05.2026 г. от 9:00 ч. до 14:00 ч. и 25.05.2026 г. от 12:00 ч. до 20:00 ч.;

за Деня на Съединението /6 септември/ - 04.09.2026 г. от 14:00 ч. до 20:00 ч., 05.09.2026 г. от 9:00 ч. до 14:00 ч. и 07.09.2026 г. от 12:00 ч. до 20:00 ч.;

за Деня на Независимостта /22 септември/ - 18.09.2026 г. от 14:00 ч. до 20:00 ч. и 22.09.2026 г. от 12:00 ч. до 20:00 ч.;

за Коледа и Нова година - 23.12.2026 г. от 14:00 ч. до 20:00 ч., 24.12.2026 г. от 9:00 ч. до 14:00 ч. и 28.12.2026 г. от 12:00 ч. до 20:00 ч.

На АМ "Хемус“ в участъка от София (км 0) до пътна връзка към кръгово кръстовище с път I-4 (87-ми км), по АМ "Струма“ и републикански път I-1 в участъка от п. в. "Симитли“ (376-ти км) до п. в. "Кресна“ на АМ "Струма“ (402-ри км) ограничението не важи за пътните превозни средства над 12 т, които извършват обществен превоз на пътници, както и за моторните превозни средства, които извършват превози на опасни товари (ADR), живи животни, бързо развалящи се хранителни продукти и товари на температурен режим и специализирани екарисажни камиони.

За АМ "Тракия“ ограничението не важи за пътните превозни средства над 12 тона, които извършват обществен превоз на пътници. В посока София на магистралата забраната не важи за моторни превозни средства, които извършват превози на опасни товари (ADR) в участъка от п. в. "Ихтиман“ (34-ти км) до п.в. "Вакарел“ (23-ти км).







