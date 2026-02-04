ИЗПРАТИ НОВИНА
Драгомир Стойнев: Йотова няма право на свободен избор
Автор: Емануела Вилизарова 13:07Коментари (0)211
Говорихме за нещо много по-важно от това кой да бъде служебен премиер, каза заместник-председателят на Народното събрание Драгомир Стойнев след срещата с президента.

"Йотова няма право на свободен избор", допълни той.

Стойнев отправи апел към политическите сили за разум и държавническо поведение, предаде репортер на ФОКУС.

"От БСП сме изключително притеснени за социалната несигурност поради липсата на бюджет - има внесен такъв в НС, не е изтеглен. Никой не може да гарантира, че след един служебен кабинет няма да има и втори, следователно какво се случва с всички социални разходи?", заяви той и каза, че ще се внесе предложение бюджетът да бъде приет на второ четене.


