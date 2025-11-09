ЗАРЕЖДАНЕ...
Доста изненади ни е приготвило времето до 16 ноември
В сряда вероятността за валежи намалява. Над Западна България ще бъде предимно слънчево, над Източна облачността ще е разкъсана. Северозападният вятър ще отслабне. Ще се понижат минималните температури, а дневните ще са малко по-високи.
В четвъртък вятърът ще се смени с източен, ще е слаб, само в Югоизточна България и крайните източни райони - до умерен, от североизток. В равнинната част от страната сутринта ще има мъгли или ниска облачност, през деня ще е предимно слънчево. По-значителни временни увеличения на облачността ще има над източната половина от страната, на отделни места там е възможно да превали слаб дъжд.
В петък ще е почти тихо, в събота ще се появи слаб югозападен вятър. Сутрин отново в низините и котловините ще има условия за мъгли и ниска облачност, а около и след обяд ще е предимно слънчево.
Сутрешните температури ще се понижат значително и минималните ще бъдат от минус 1° до 4°, а максималните - между 11° и 16°. В неделя от запад ще започне увеличение на облачността, висока, после и средна. Вятърът ще остане от южната четвърт и температурите слабо ще се повишат.
