ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|До 150 евро ще могат да теглят клиенти от ПОС устройства в магазини без покупка"
Потребителите в Европейския съюз ще бъдат по-добре защитени от измами и скрити такси при извършване на плащания съгласно новите правила, договорени днес, съобщава ДПА. Преговарящите от Европейския парламент и страните от ЕС са се споразумели да актуализират и допълнят съществуващото законодателство, като предстои официално одобрение на текста.
Съгласно промените всички такси ще трябва да бъдат ясно и прозрачно посочени преди плащане с карта или теглене на пари в брой. Това включва разходите за обменен курс и таксите за банкомати.
В борбата срещу измамите доставчиците на платежни услуги, включително банките, ще бъдат задължени да проверяват дали името и номерът на сметката на получателя съвпадат преди изпълнение на превода – изискване, което вече важи за незабавните преводи в евро. Ако не успеят да предотвратят измамата, те могат да бъдат държани отговорни за загубите на клиентите.
Новите правила обхващат и случаите, в които измамници се представят за служители на банка или доставчик на платежни услуги, за да подмамят клиентите да направят плащания. В подобни ситуации доставчикът ще трябва да възстанови напълно сумата, ако клиентът подаде сигнал в полицията.
Онлайн платформите също ще носят отговорност пред банките, които са компенсирали измамени клиенти, ако не премахват съдържание, за което са уведомени, че е измамно.
Друга мярка предвижда при теглене от банкомат клиентът предварително да бъде уведомяван за таксите, които трябва да плати. Ще бъде изписван и валутният курс, ако се тегли в чужда валута. Услугата ще бъде налична, независимо дали банкоматът е на банката, издател на картата.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Пловдивчанка купи от магазин за месо колбас, който се оказа пълен...
14:48 / 30.11.2025
Д-р Веселина Колева посочи важността на желязото в нашето тяло
14:52 / 30.11.2025
Икономист: Данъчните оценки на имотите да се актуализират, пазарн...
13:37 / 30.11.2025
Росен Желязков: Ако оттеглим бюджета, трябва да влезем в 2026 г. ...
13:02 / 30.11.2025
Пенсионери от пловдивско село: За първи път виждаме тази банкнота...
12:29 / 30.11.2025
Историк: Една от най-големите заблуди е, че българите са били роб...
11:02 / 30.11.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Княгиня Калина: Много сме щастливи, все едно живеем в приказка
16:10 / 28.11.2025
БНБ: Заради еврото - от 1 януари 2026 г. преустановяваме тази практика
14:22 / 28.11.2025
Шофьорът, убил семейство на Околовръстното, може да изгние в затвора
14:19 / 28.11.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS