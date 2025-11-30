ИЗПРАТИ НОВИНА
До 150 евро ще могат да теглят клиенти от ПОС устройства в магазини без покупка"
Автор: Екип Plovdiv24.bg 14:12Коментари (0)830
За да се подобри достъпността на пари в брой, търговците на дребно ще могат да позволяват теглене на пари в брой до 150 евро, без клиентите да трябва да правят покупка. Целта е да се осигури по-добър достъп до пари в брой, особено в отдалечени и селски райони, където няма банкомати.

Потребителите в Европейския съюз ще бъдат по-добре защитени от измами и скрити такси при извършване на плащания съгласно новите правила, договорени днес, съобщава ДПА. Преговарящите от Европейския парламент и страните от ЕС са се споразумели да актуализират и допълнят съществуващото законодателство, като предстои официално одобрение на текста.

Съгласно промените всички такси ще трябва да бъдат ясно и прозрачно посочени преди плащане с карта или теглене на пари в брой. Това включва разходите за обменен курс и таксите за банкомати.

В борбата срещу измамите доставчиците на платежни услуги, включително банките, ще бъдат задължени да проверяват дали името и номерът на сметката на получателя съвпадат преди изпълнение на превода – изискване, което вече важи за незабавните преводи в евро. Ако не успеят да предотвратят измамата, те могат да бъдат държани отговорни за загубите на клиентите.

Новите правила обхващат и случаите, в които измамници се представят за служители на банка или доставчик на платежни услуги, за да подмамят клиентите да направят плащания. В подобни ситуации доставчикът ще трябва да възстанови напълно сумата, ако клиентът подаде сигнал в полицията.

Онлайн платформите също ще носят отговорност пред банките, които са компенсирали измамени клиенти, ако не премахват съдържание, за което са уведомени, че е измамно.

Друга мярка предвижда при теглене от банкомат клиентът предварително да бъде уведомяван за таксите, които трябва да плати. Ще бъде изписван и валутният курс, ако се тегли в чужда валута.  Услугата ще бъде налична, независимо дали банкоматът е на банката, издател на картата.

 








