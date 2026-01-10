ИЗПРАТИ НОВИНА
До 15 см е снежната покривка по проходите в Смолянско
Автор: Нели Гергьовска 17:33
©
Между 10 и 15 см е снежната покривка по проходите "Превала“, "Пампорово“ и "Рожен“ в област Смолян, съобщи за ФОКУС дежурният в Областно пътно управление – Смолян.

Ограничено е движението на тежкотоварни автомобили с ремаркета и полуремаркета през прохода "Превала" заради снеговалежа и снегопочистването. 40 машини са на терен и почистват и обработват пътищата в областта.

В по-ниските части на областта валежите са от дъжд.

Няма подадени сигнали за населени места без ток или сигнали за инциденти вследствие на снеговалежа, каза зам.-областният управител на Смолян Андриян Петров.


