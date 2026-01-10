До 15 см е снежната покривка по проходите в Смолянско

© Между 10 и 15 см е снежната покривка по проходите "Превала“, "Пампорово“ и "Рожен“ в област Смолян, съобщи за ФОКУС дежурният в Областно пътно управление – Смолян.



Ограничено е движението на тежкотоварни автомобили с ремаркета и полуремаркета през прохода "Превала" заради снеговалежа и снегопочистването. 40 машини са на терен и почистват и обработват пътищата в областта.



В по-ниските части на областта валежите са от дъжд.



Няма подадени сигнали за населени места без ток или сигнали за инциденти вследствие на снеговалежа, каза зам.-областният управител на Смолян Андриян Петров.