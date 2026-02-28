ЗАРЕЖДАНЕ...
До 15 градуса в събота
Над планините ще бъде предимно слънчево. Ще духа до умерен, а по високите части и временно силен вятър от изток-североизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 5°, на 2000 метра – около минус 2°.
Над Черноморието сутринта ще има значителна ниска облачност, която до обяд ще намалява и в следобедните часове ще бъде предимно слънчево. Ще духа умерен вятър от север-североизток. Максималните температури ще бъдат 6°-7°. Температурата на морската вода е 4°-5° по северното крайбрежие и 6°-7° по южното. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.
