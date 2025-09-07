ЗАРЕЖДАНЕ...
|До 14 дни може да се обжалва глоба от ТОЛ камерите
Как се налагат глобите?
Електронният фиш се издава автоматично, без присъствието на контролен орган.
Той трябва да съдържа точни данни за автомобила, мястото и времето на нарушението.
Възможности за обжалване
Фишът може да бъде оспорен в 14-дневен срок от получаването му
Често срещани пропуски на тол системата са:
- Липса или грешка в данните (напр. регистрационен номер, време, място).
- Нарушена процедура по издаване или връчване на фиша.
- Липса на поставени информационни табели, че навлизате в участък с контрол над средната скорост.
- Проблем с отчитането на ТОЛ системата, най-често загуба на GPS сигнал и/или интернет връзка.
- Липса на доказателства за конкретния водач.
Важно: Не всяка глоба е законно наложена. Ако получите електронен фиш за средна скорост, имате право да го оспорите. При успешно обжалване съдът отменя фиша и възстановавя заплатения от Вас адвокатски хонорар. Производството е освободено от държавни такси, пишат от Правна помощ.
