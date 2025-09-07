До 14 дни може да се обжалва глоба от ТОЛ камерите

© Новите глоби за средна скорост – какво трябва да знаете?



Как се налагат глобите?



Електронният фиш се издава автоматично, без присъствието на контролен орган.



Той трябва да съдържа точни данни за автомобила, мястото и времето на нарушението.



Възможности за обжалване



Фишът може да бъде оспорен в 14-дневен срок от получаването му



Често срещани пропуски на тол системата са:



- Липса или грешка в данните (напр. регистрационен номер, време, място).



- Нарушена процедура по издаване или връчване на фиша.



- Липса на поставени информационни табели, че навлизате в участък с контрол над средната скорост.



- Проблем с отчитането на ТОЛ системата, най-често загуба на GPS сигнал и/или интернет връзка.



- Липса на доказателства за конкретния водач.



Важно: Не всяка глоба е законно наложена. Ако получите електронен фиш за средна скорост, имате право да го оспорите. При успешно обжалване съдът отменя фиша и възстановавя заплатения от Вас адвокатски хонорар. Производството е освободено от държавни такси, пишат от Правна помощ.