До 10-15 см е снегът по проходите в Смолянско, няма въведени ограничения по пътищата

© До 10-15 см е снежната покривка по най-високите части и проходите "Превала“, "Пампорово“ и "Рожен“ в област Смолян, съобщи за ФОКУС дежурният в Областно пътно управление – Смолян. Времето е облачно, с валежи от сняг на местата с по-висока надморска височина.



Пътищата са заснежени и заледени на места, но се почистват и обработват от 41 машини, които са на терен.



Няма въведени ограничения по пътищата, всички са проходими при зимни условия. Не са постъпвали и сигнали за инциденти по републиканската пътна мрежа в област Смолян, казаха още от Пътната служба.



Слаб сняг вали в Пампорово, температурата в курорта е минус 5 градуса. Снежната покривка е 30 см. Ски зоната работи с пълен с пълен капацитет, а в курорта има много туристи по време на междусрочната ваканция.



Очаква се снеговалежите днес да продължат в голяма част от страната, като най-значителни ще са Родопите, прогнозират от НИМХ.