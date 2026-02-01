ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|До 10-15 см е снегът по проходите в Смолянско, няма въведени ограничения по пътищата
Пътищата са заснежени и заледени на места, но се почистват и обработват от 41 машини, които са на терен.
Няма въведени ограничения по пътищата, всички са проходими при зимни условия. Не са постъпвали и сигнали за инциденти по републиканската пътна мрежа в област Смолян, казаха още от Пътната служба.
Слаб сняг вали в Пампорово, температурата в курорта е минус 5 градуса. Снежната покривка е 30 см. Ски зоната работи с пълен с пълен капацитет, а в курорта има много туристи по време на междусрочната ваканция.
Очаква се снеговалежите днес да продължат в голяма част от страната, като най-значителни ще са Родопите, прогнозират от НИМХ.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 359
|предишна страница [ 1/60 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Край на лева
08:02 / 01.02.2026
Божидар Божанов: ГЕРБ загуби европейския си облик
21:19 / 31.01.2026
Радев отговори на Кирил Петков
20:10 / 31.01.2026
Скок в цените в пунктове за годишни технически прегледи
18:49 / 31.01.2026
Зов за помощ: Млада жена и майка води тежка битка за живота си
15:52 / 31.01.2026
БСП избира лидер на 7 и 8 февруари
15:31 / 31.01.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
"Еконт": Спираме пощенските услуги
09:08 / 30.01.2026
Почина Деян Мендев
13:10 / 30.01.2026
Изпълнителен директор на банка: Клиенти внасяха по 50-60 000 лева на ден
10:39 / 31.01.2026
Гаджето на Юксел Кадриев с интересен бизнес
13:00 / 31.01.2026
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS