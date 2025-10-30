ЗАРЕЖДАНЕ...
|Днес разбрах, че е напуснал земния си адрес. Стана ми студено
Казвах му човекът отношение.
Не по етикет, не по навик. Защото умееше да се отнася – към другите, към професията, към самия живот. Знаеше стойността на думите и тежестта на жеста. И ако има нещо, което отличава истинския професионалист от позата, това е именно отношението. Иван го имаше в излишък.
От деня, в който го срещнах, до днес – не помня мой рожден ден, на който да не е бил сред първите. Без задължение. Без сценарий. Просто така, както хората от неговата порода умеят да уважават – тихо, точно, с мярка. Как звучи, а?
Днес разбрах, че е напуснал земния си адрес. Стана ми студено. Не от есента, а от липсата. Такива хора оставят дупки, не празни места. Болно е, защото си спомняш всяка негова дума, всеки разговор, всеки момент, в който е бил живо доказателство, че добротата може да има интелект, чувство за хумор и класа.
Почивай в мир, Иване. Знам, че диалогът не свършва тук. Просто преминава в друга честота. И ако има горе редакция, сигурно вече си там – с кафе, цигара и онзи поглед, с който казваше повече от всичките думи на света", написа Веселин Стаменов, съвременният глас на българската литература по повод кончината на Агент Тенев.
