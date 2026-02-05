ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
Директорът на Здравната инвестиционна компания: Детска болница ще има
Автор: Екип Plovdiv24.bg 22:50Коментари (0)135
© Facebook
След почти половин век обещания и сменящи се планове темата за Националната детска болница отново е във фокуса – този път заради признанието на здравния министър в оставка Силви Кирилов, че заложените срокове за старт на строителството през пролетта са били "индикативни“.

Директорът на Здравната инвестиционна компания за детска болница Десислава Малинова и журналистът Надежда Цекулова, която беше част от Обществения съвет към проекта, коментираха кога реално може да започне изграждането, колко ще струва и как ще се осигурят кадри.

Десислава Малинова заяви категорично, че проектът е национален и "надпартиен“, а работата по него върви ежедневно. Тя уточни, че настоящият проект датира от края на 2022 г., когато с решение на Министерския съвет е определен теренът.

"Категорично трябва да заявим, че детска болница ще има. Работи се на ежедневна база“, подчерта пред bTV Малинова.

По думите ѝ сроковете не могат да се фиксират "ден и час“, защото става въпрос за разходване на публичен ресурс и процедури, които минават през правила и контрол. В момента се подготвя обществена поръчка за проектиране, която се очаква да бъде пусната "до дни“.

Общественият съвет подаде колективна оставка преди месеци:

"Прозрачност не означава да ни бъде разказвано какво правят институциите с избрани от тях части от информацията. Ние трябва да получаваме своевременно документи и данни, за да сме сигурни, че не сме "високоговорители“ на институциите“, заяви Надежда Цекулова, бивш член на Обществения съвет за изграждането на Национална детска болница.

Според Цекулова липсва реален диалог със заинтересованите групи – лекари, родители и професионални общности – които трябва да виждат всяка стъпка и да могат да се включват в различните етапи.


Още по темата: общо новини по темата: 36
28.08.2025 Здравният министър отхвърли твърдения за "изолиране" борда на компанията за Националната детска болница
13.07.2025 Изтече докладът за Детската болница
13.07.2025 Финансовият министър: Няма искане за 1 млрд. лева за новата детска болница
13.07.2025 "Продължаваме промяната" за Детската болница: Преди да се бюджетира е необходимо МЗ да направи реална оценка на разходите за строеж
13.07.2025 Здравният министър: Лъжа е, че строим детска болница за 1 млрд. лева. Жалко е, че този ключов проект се превръща в инструмент за политически войни
01.06.2025 Представиха визуализацията на Националната детска болница
предишна страница [ 1/6 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Национални новини:
Гинекологът, задържан заради скандалните записи на пациентки, е о...
20:11 / 05.02.2026
Окончателно: По-малко изборни секции в чужбина
20:02 / 05.02.2026
Таков: Няма вътрешни битки в БСП
18:58 / 05.02.2026
Атанас Зафиров: Опитват се да ми изградят образ на човек, който с...
18:58 / 05.02.2026
Теменужка Петкова: Преходът към еврото се извършва плавно, без съ...
18:58 / 05.02.2026
Шефът на КЕВР: До момента няма постъпили жалби за завишени сметки...
17:25 / 05.02.2026

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Февруари 2026 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Виж още:
Единственият тунел, който свързва Северна и Южна България, остава напълно забравен
Единственият тунел, който свързва Северна и Южна България, остава напълно забравен
09:40 / 03.02.2026
Изпя един от най-големите БГ хитове, а днес става на 65
Изпя един от най-големите БГ хитове, а днес става на 65
12:28 / 05.02.2026
Казаха колко евро е средната заплата в Гърция
Казаха колко евро е средната заплата в Гърция
12:53 / 03.02.2026
Нана Гладуиш получи нов прякор
Нана Гладуиш получи нов прякор
08:58 / 04.02.2026
Милиардер: На ръба сме! Парите се използват като оръжие, а златото остава сигурен актив
Милиардер: На ръба сме! Парите се използват като оръжие, а златото остава сигурен актив
12:18 / 04.02.2026
Какво означава, ако се чуват външни звуци или "пукане" вътре в котела на бойлера
Какво означава, ако се чуват външни звуци или "пукане" вътре в котела на бойлера
15:40 / 04.02.2026
Хванаха ги и на втората им среща
Хванаха ги и на втората им среща
10:04 / 04.02.2026
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Хороскоп за деня
Изграждане на Национална детска болница в София
Изтече видео с голи кадри на клиентка от студио за епилация в Бургас
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Ако днес има парламентарни избори, коя партия ще подкрепите?
ГЕРБ
БСП-ОЛ
ПП-ДБ
ДПС-НН
Проект на президента Радев
Възраждане
ИТН
МЕЧ
Величие
Друга
Няма да гласувам
Не съм решил/а
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: