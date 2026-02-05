Директорът на Здравната инвестиционна компания: Детска болница ще има

© Facebook След почти половин век обещания и сменящи се планове темата за Националната детска болница отново е във фокуса – този път заради признанието на здравния министър в оставка Силви Кирилов, че заложените срокове за старт на строителството през пролетта са били "индикативни“.



Директорът на Здравната инвестиционна компания за детска болница Десислава Малинова и журналистът Надежда Цекулова, която беше част от Обществения съвет към проекта, коментираха кога реално може да започне изграждането, колко ще струва и как ще се осигурят кадри.



Десислава Малинова заяви категорично, че проектът е национален и "надпартиен“, а работата по него върви ежедневно. Тя уточни, че настоящият проект датира от края на 2022 г., когато с решение на Министерския съвет е определен теренът.



"Категорично трябва да заявим, че детска болница ще има. Работи се на ежедневна база“, подчерта пред bTV Малинова.



По думите ѝ сроковете не могат да се фиксират "ден и час“, защото става въпрос за разходване на публичен ресурс и процедури, които минават през правила и контрол. В момента се подготвя обществена поръчка за проектиране, която се очаква да бъде пусната "до дни“.



Общественият съвет подаде колективна оставка преди месеци:



"Прозрачност не означава да ни бъде разказвано какво правят институциите с избрани от тях части от информацията. Ние трябва да получаваме своевременно документи и данни, за да сме сигурни, че не сме "високоговорители“ на институциите“, заяви Надежда Цекулова, бивш член на Обществения съвет за изграждането на Национална детска болница.



Според Цекулова липсва реален диалог със заинтересованите групи – лекари, родители и професионални общности – които трябва да виждат всяка стъпка и да могат да се включват в различните етапи.