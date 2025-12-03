ЗАРЕЖДАНЕ...
|Директорът на ИАРА: Ако рибар веднъж улови 2,5-килограмова риба, след това цяла година ползва на практика безплатно държавен ресурс
По думите му са актуализирани и останалите такси на Агенцията.
По новата тарифа за административните такси и услуги на ИАРА се работи от близо две години, допълни Георгиев. Той подчерта, че стойността на любителския билет например не е променяна от 2006 година. Новата тарифа на ИАРА предвижда увеличение на всички такси с между 50 и 100 процента. Цените бяха обсъдени в Министерството на земеделието, получиха валидация от финансовото министерство и одобрението на Министерския съвет, посочи Георгиев. По думите му на направеното обществено обсъждане на новата тарифа не е имало нито едно възражение – нито от браншови организации, нито от държавни институции, или граждани.
Той посочи още, че най-сериозните постъпления в бюджета са от любителските риболовни билети.
"В момента килограм шаран на пазара струва средно 10 лева, което значи, че ако един рибар веднъж улови 2,5-килограмова риба, след това цяла година ползва на практика безплатно държавен ресурс“, коментира Георгиев. И подчерта, че в същото време от служителите на ИАРА се очаква да излизат редовно на терен и да разполагат с високопроходими автомобили, дронове, бодикамери, бързоходни лодки.
Георгиев изрази задоволство, че с подкрепата на държавата всички служебни автомобили на Агенцията вече са оборудвани със звуков и светлинен сигнал. Инспекторите имат право на специален режим на движение по републиканската пътна мрежа, да използват стоп-палки като на полицаите и да проверяват коли, когато има съмнения за нерегламентиран риболов, или превоз на риба или риболовни уреди. Инспекторите имат право и да задържат нарушители, особено ако проявяват агресия срещу тях, и да ги отвеждат в най-близкото районно полицейско управление, допълни директорът на ИАРА.
Постигането на тези правомощия бе дълъг процес, но вече е завършен, посочи Георгиев. По думите му в края на ноември е приключило оборудването на последните автомобили на Агенцията и всички 40 брандирани автомобили имат звуков и светлинен сигнал. Служителите, които ще използват специален режим на движение по пътищата, преминаха курс за обучение в академиите на МВР в страната, допълни Георгиев. По думите му са подготвени 150 души, които са с инспекторски функции.
