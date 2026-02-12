ЗАРЕЖДАНЕ...
|Димо Гяуров: Това е ужасно представление, изнесено ни от едни противни политици
"На фона на институционалната некадърност, неграмотност, неспособност, добавено и това политизиране - съвсем целенасочено, и опит за хвърляне на топката в полето на противниковия отбор, няма да способства за изясняване на фактите, на мотивите. Напротив - ще създава все по-голямо недоверие и неяснота“, посочи той.
"Категорично имаме смъртни случаи. Най-вероятно става дума за разширено самоубийство, убийство-самоубийство. Какви са мотивите - ще стане ясно много по-късно. И за това е необходимо службите да извадят всичката информация, която притежават. А те не го правят до момента. Най-вероятно са приключили производствата. Много е важно да се отговори на този въпрос, на който вчера не се получи отговор в Народното събрание - има ли някакво отношение някой от шестимата към някоя от българските служби“, заяви Гяуров.
