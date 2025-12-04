ИЗПРАТИ НОВИНА
Димитър Зоров: Вносът на млечни продукти се е увеличил с 43%. Това е унищожително за една държава
Автор: Екип Plovdiv24.bg 12:16Коментари (0)180
© NOVA NEWS
Комисията за защита на конкуренцията отчете 135% надценка на хранителни стоки в търговските вериги. Как е възможно да се достига до такъв процент и какво може да направи регулаторът коментираха председателят на Асоциацията на млекопроизводителите Димитър Зоров и изпълнителният директор на Асоциация "Активни потребители" Богомил Николов пред NOVA News.

"Вие вадите една от дадените надценки. По-важното е да се види детайлното заключение", каза Зоров.

Той поздрави КЗК, че е свършила работа, за която държавата следва да отговаря. "За 5 години производството на млякото е паднало с 25%. Твърди се, че е намаляло производството на български продукти – кисело мляко, сирене, кашкавал, а вносът на млечни продукти се е увеличил с 43%. Това е унищожително за една държава", заяви Зоров.

По думите му това показва, че ние "нямаме никаква мисъл като държава". "КЗК не може да направи нищо без законова регулация. Да, тя може да констатира по закон някакви правомощия. Но няма никаква мярка за регулация на надценки, а тези на крайния търговец на дребно са огромни", допълни той.

Според Богомил Николов комисията не препоръчва фиксиране на наценките, но предлага насърчаване на производството и конкуренцията. "Ако имате производство, ако имате насищане на пазара, цените сами ще се регулират. Трябва да насърчаваме малките производители да продават директно на клиентите, като по този начин ще се елиминират посредниците и огромните надценки", каза той.

Той посочи, че ако се възстанови конкурентоспособността на пазара, това ще доведе до намаляване на надценките и по-достъпни за потребителите цени, без да е необходимо те да се фиксират.


