ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Димитър Зоров: Вносът на млечни продукти се е увеличил с 43%. Това е унищожително за една държава
"Вие вадите една от дадените надценки. По-важното е да се види детайлното заключение", каза Зоров.
Той поздрави КЗК, че е свършила работа, за която държавата следва да отговаря. "За 5 години производството на млякото е паднало с 25%. Твърди се, че е намаляло производството на български продукти – кисело мляко, сирене, кашкавал, а вносът на млечни продукти се е увеличил с 43%. Това е унищожително за една държава", заяви Зоров.
По думите му това показва, че ние "нямаме никаква мисъл като държава". "КЗК не може да направи нищо без законова регулация. Да, тя може да констатира по закон някакви правомощия. Но няма никаква мярка за регулация на надценки, а тези на крайния търговец на дребно са огромни", допълни той.
Според Богомил Николов комисията не препоръчва фиксиране на наценките, но предлага насърчаване на производството и конкуренцията. "Ако имате производство, ако имате насищане на пазара, цените сами ще се регулират. Трябва да насърчаваме малките производители да продават директно на клиентите, като по този начин ще се елиминират посредниците и огромните надценки", каза той.
Той посочи, че ако се възстанови конкурентоспособността на пазара, това ще доведе до намаляване на надценките и по-достъпни за потребителите цени, без да е необходимо те да се фиксират.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 823
|предишна страница [ 1/138 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Москов: Не знам кой излъга ГЕРБ, че управление с ДПС може да пред...
10:27 / 04.12.2025
Следовател: Спирачките на АТВ-то на Никола Бургазлиев са работели...
10:18 / 04.12.2025
Месопреработватели: 60% от свинското, което се продава на българс...
10:28 / 04.12.2025
Алгафари: Ако офицерът му бе зашил два шамара, нямаше да може да ...
09:57 / 04.12.2025
Говори задържаният с 31 хиляди лева по време на размириците след ...
10:26 / 04.12.2025
10-километрова опашка от тирове на "Струма" заради протеста на гр...
09:55 / 04.12.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
"Еконт" спира част от услугите си
09:09 / 02.12.2025
Почина Искра Димитрова
09:42 / 03.12.2025
Съвет към българите: Изчакайте до 1 януари
15:32 / 02.12.2025
Лоши новини за имотите в България
15:19 / 02.12.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS