ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Димитър Хаджидимитров: Бензин има да се удавим, но няма биоетанол
"В момента няма достатъчно количества бензин, който да е готов за продажба с нужното количество биоетанол. Бензин има да се удавим, но няма биоетанол, който да се вложи в него, за да можем да изпълним условията за 10% съдържание на биоетанол в бензините".
Той поясни пред БНТ, че има форсмажорни обстоятелства. Три са фирмите, с които са сключени договори още през изминалата година. Обясни, че с една от фирмите има проблем и това е причината в момента за кризата с бензина.
Димитър Хаджидимитров поясни, че в момента никой в страната ни няма вина за тази ситуация. Такава е и тя в много страни от Европа. Фирмата, чиято е вината, е в Украйна и най-вероятно няма да й бъде потърсена отговорност.
"Най-вероятно ще има представители на големите вериги, които ще заведат искове за нарушени доставки. Така, че мисля, че и това ще се случи на пазара. Има една голяма верига в България, на която има липса на бензин 95 и на А100 през последните дни".
По този начин търпят огромни загуби, допълни той. Проблемът е много сериозен за по-малките населени места, защото там няма представители на големите вериги.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 124
|предишна страница [ 1/21 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Ето къде БНБ ще обменя неограничено и безплатно левове в евро
10:14 / 12.08.2025
Ако търговецът трябва да върне 5,50 евро, но няма дребни и реши д...
09:55 / 12.08.2025
Правителството с решение, засяга стотици хиляди българи и парите ...
09:54 / 12.08.2025
Делян Добрев: Духовна нищета! Нямат страх нито от закона, нито от...
09:54 / 12.08.2025
Експерт: Младите не виждат основателна причина да работят някъде ...
09:14 / 12.08.2025
Пенсионери: Някои стоки са поскъпнали със 100 процента. Вече не к...
08:51 / 12.08.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Камелия Тодорова призна за Стефан Данаилов
16:50 / 11.08.2025
Празник е, хиляди имат имен ден
08:39 / 10.08.2025
Цвети Стоянова бременна от Куката
13:32 / 10.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS