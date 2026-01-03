Димитър Бербатов: Сърцето ми плаче за теб! Обичам те!

© FB: Dimitar Berbatov Легендата на българския и световен футбол Димитър Бербатов страда по загубата на Димитър Пенев. Припомняме, че треньор номер 1 на 20-и век почина по-рано днес на 80-годишна възраст.



"Почивай в мир, старши!



Сърцето ми плаче за теб. Ти беше първият, който ми подаде ръка и ми отвори пътя в професионалния футбол. Повярва в мен, когато самият аз се съмнявах. Колко хубави моменти имахме на терена и извън него. Ти беше и завинаги ще си останеш най-великият български треньор.



Беше като втори баща не само за мен, но и за много млади момчета, с които тепърва прохождахме във футбола, и винаги беше до нас, когато имахме нужда.



Името ти ще живее вечно!



Обичам те", написа Бербатов в профила си във Facebook.