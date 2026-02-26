ИЗПРАТИ НОВИНА
Диана Русинова: Не съм погнусена, отвратена съм
Автор: Емануела Вилизарова 13:25Коментари (1)1272
©
Излизам от Окръжна прокуратура Русе. Не съм погнусена, отвратена съм от това, което съд, прокуратура, полиция, вещи лица и адвокати уж на пострадалите са сътворили. Това споделя пътният експерт Диана Русинова в социалните мрежи.

"Оказва се, че в България най-лесно е да убиеш някого и после да го прикриеш. Услужлив съ(участник) се оказват именно разследващите институции", пише още тя.

Русинова и екипът й са се заели със случай от преди десет години по молба на семейство, което е загубило близък при убийство, прикрито като инцидент с автомобил. В процеса на работа са разкрити куп съмнителни действия от страна на институциите: "неподписани протоколи, приети за доказателство; противоречащи си показания; улики, доказващи истината, които са били изключени от официалното разследване".

"Това, скъпи дами и господа, представлява “правосъдието" в България. Истината е пред очите на съдии, прокурори, вещи лица и следователи, но просто никой не желае да я види. Виновен е умрелият, просто защото не може да си каже. А вие скачайте, подскачайте, протестирайте, вярвайте на глупости и внушения и си мислите, че ще промените нещо. Нищо няма да се промени, глупаците сме всички ние. В България правосъдие няма, няма и да има. Никога", пише пътният експерт..







това го знаем всички. дано на никой не се налага да търси истина и справедливост в български съд.
