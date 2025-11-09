ЗАРЕЖДАНЕ...
|Диана Русинова: Над 100 автомобила нарушиха тази забрана за по-малко от час!
Пътният експерт Диана Русинова сигнализира в социалните мрежи обаче, че забраната за преминаване през участъка е била пренебрегвана многократно.
"Типично по български над 100 автомобила нарушиха забраната за по-малко от час. Водачите не зачетоха пътните знаци понеже бързали. Всеки си имаше своето оправдание. После се пишат гръмки писания, че се правел “ремонт на ремонта", какво очаквате, като минете върху бетон на два дена?", написа тя.
"Типично по български! Всеки си мисли, че правилата за него точно не важат - да си спазват балъците!", коментира Тодор Батков - син под публикацията.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
