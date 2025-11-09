ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
Диана Русинова: Над 100 автомобила нарушиха тази забрана за по-малко от час!
Автор: Емануела Вилизарова 19:09Коментари (0)437
© Facebook / Diana Russinova
От 0 ч. на 10 ноември /понеделник/ се възстановява движението за моторните превозни средства до 3,5 т по път III-866 Михалково – Кричим. В момента преминаването в отсечката от пътното кръстовище за с. Осиково до пътната връзка към язовир "Въча“ е ограничено поради укрепване на участъка при 79-и км на третокласния път, който бе компрометиран при обилните валежи през месец май т. г., съобщават от АПИ.

Пътният експерт Диана Русинова сигнализира в социалните мрежи обаче, че забраната за преминаване през участъка е била пренебрегвана многократно.

"Типично по български над 100 автомобила нарушиха забраната за по-малко от час. Водачите не зачетоха пътните знаци понеже бързали. Всеки си имаше своето оправдание. После се пишат гръмки писания, че се правел “ремонт на ремонта", какво очаквате, като минете върху бетон на два дена?", написа тя.

"Типично по български! Всеки си мисли, че правилата за него точно не важат - да си спазват балъците!", коментира Тодор Батков - син под публикацията.







Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Национални новини:
Предприемач: Ако имаш ТЕЛК, пенсия и работиш на заплата, най-веро...
18:35 / 09.11.2025
След две сложни операции! Жената, наръгана с нож в центъра на Бла...
18:35 / 09.11.2025
Костадин Костадинов: Това не е бюджет, а финансово престъпление
17:34 / 09.11.2025
Говорят близки на мъжа, обявен за починал преди години, но открит...
17:31 / 09.11.2025
Вирусите Нимбу и Стратус в момента циркулират у нас, общото между...
17:25 / 09.11.2025
Нов удар по джоба ни! След Нова година вдигат цените на пакетните...
16:59 / 09.11.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Ноември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Клиенти носят пълни догоре буркани със стотинки, търговците имат право да отказват плащания с над 50 монети
Клиенти носят пълни догоре буркани със стотинки, търговците имат право да отказват плащания с над 50 монети
11:38 / 07.11.2025
Cобственик на магазин: Като казаха, че ще влиза еврото, всеки започна да си изпразва касичките
Cобственик на магазин: Като казаха, че ще влиза еврото, всеки започна да си изпразва касичките
21:01 / 07.11.2025
Бизнесдама, позната на цяла България, днес става на 60
Бизнесдама, позната на цяла България, днес става на 60
08:42 / 07.11.2025
Адвокат: Готвят нов абсурден стикер
Адвокат: Готвят нов абсурден стикер
20:38 / 07.11.2025
Градът на мечтите: Преди 40 г. е с население 53000, днес се е свил наполовина
Градът на мечтите: Преди 40 г. е с население 53000, днес се е свил наполовина
13:14 / 07.11.2025
Недоволство в Пловдив заради нов строеж. Инвеститорът: Могат да искат и по въздуха да вкарваме техниката
Недоволство в Пловдив заради нов строеж. Инвеститорът: Могат да искат и по въздуха да вкарваме техниката
09:28 / 07.11.2025
Умопомрачително задръстване до един от моловете на Пловдив
Умопомрачително задръстване до един от моловете на Пловдив
17:55 / 08.11.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Марица в Трета лига, сезон 2025/2026
"Лукойл" планира да продаде рафинерията в България
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Бюджет 2026
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: