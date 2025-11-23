ЗАРЕЖДАНЕ...
|Диана Русинова: Автомобилите могат да бъдат ремонтирани – човешкото тяло не
"Автомобилите могат да бъдат ремонтирани – човешкото тяло не. Ние не лекуваме причината, а само притъпяваме симптомите. Умората или разсейването, например, могат да доведат до катастрофа, а това са рутинни човешки грешки", смята тя.
Според нея, фокусът продължава да пада върху търсенето на виновен, когато вече е станало произшествие, вместо да се търси начин грешката да не се повтаря.
Русинова счита, че системата трябва да помага на участниците в движението да постъпват правилно и да бъде така изградена, че да намалява възможностите за човешка грешка.
"Това не освобождава никого от задължението да се държи отговорно на пътя, но означава, че истинският напредък в безопасността изисква колективна отговорност.
Това е т.нар. "подход на безопасната система“ – нещо, до което ние все още дори не се доближаваме", написа още пътният експерт.
