Диана Русинова: Автомобилите могат да бъдат ремонтирани – човешкото тяло не
Автор: Емануела Вилизарова 21:54
©
Фундаменталната грешка в управлението на пътната безопасност в България се изразява в напълно погрешната концепция да се фокусираме върху катастрофите, а не върху предотвратяването на смърт и тежки травми. Това написа пътният експерт Диана Русинова в своя Facebook профил.

"Автомобилите могат да бъдат ремонтирани – човешкото тяло не. Ние не лекуваме причината, а само притъпяваме симптомите. Умората или разсейването, например, могат да доведат до катастрофа, а това са рутинни човешки грешки", смята тя.

Според нея, фокусът продължава да пада върху търсенето на виновен, когато вече е станало произшествие, вместо да се търси начин грешката да не се повтаря.

Русинова счита, че системата трябва да помага на участниците в движението да постъпват правилно и да бъде така изградена, че да намалява възможностите за човешка грешка.

"Това не освобождава никого от задължението да се държи отговорно на пътя, но означава, че истинският напредък в безопасността изисква колективна отговорност.

Това е т.нар. "подход на безопасната система“ – нещо, до което ние все още дори не се доближаваме", написа още пътният експерт.

 

 

 








