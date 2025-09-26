ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
Диана Дамянова за поведението на държавния глава: Радев напуска напълно лексиката и поведението на президент
Автор: Екип Plovdiv24.bg 14:40Коментари (1)489
© NOVA NEWS
В момента Румен Радев напуска напълно лексиката и поведението на президент и единственото, което виждам, е голяма нервност от това, че не му предстоят избори. Това заяви в ефира на NOVA NEWS пиар експертът Диана Дамянова.

“Градиш имидж в продължение на 8 години, успяваш да удържиш едно сравнително адекватно поведение, когато притежаваш цялата власт, и въпреки това той тогава имаше по-политическо поведение на президент", коментира Дамянова. 

По думите й ситуацията е една, ако президентът се яви на избори преди изтичане на мандата и друга - ако се яви след. “Ако се яви 2 години след изтичане, бройте го, че изобщо не се е явил", каза тя.

Директорът на Националния център за книгата към НДК Светлозар Желев сподели, че е най-възмутен от употребата на думи. Президентът Радев нарече партийните лидери в управленската конструкция "шутове". 

“Употребата на думи, особено когато са директна обида към политически опонент или важна политическа фигура в държавата, какъвто е Борисов, е ужасяващо послание за състоянието на демокрацията и на гражданското ни общество", смята Желев. По думите му унищожаването на тъканта на демокрацията е най-големият ни проблем и много трудно може да бъде заздравен. 

“За политически проект на Радев се говори вече от самото начало на втория му мандат. Аз все още не виждам партия, която Радев да оглави. Ако това нещо не се случи в рамките на мандата му, не виждам на какви избори може да се яви той, докато е президент. Има вариант да се яви, ако абдикира. Но въпросът не е какво се случва в реалната политическа игра. Проблемът е, че всички тези думи унищожават обществото ни и надеждата, че нещо може да се промени", смята той. 

Според Дамянова обострената реторика на Радев не го отличава, а го оприличава. “Намирам лексиката му като на едно ново “Величие", което търси своето място под слънцето". 

“Когато се пишат учебниците по история, големите личности остават с някакви неща, които са направили. Радев ще остане с това, че е бил скандализиран, че не е бил допуснат до властта последните 6 месеца", обясни тя. 

“Не мисля, че аргументите, разговорите, езикът и доказателствата за корупция въобще са насочени към избирателите. Не мисля, че българските политици вярват във възможността на българския избирател да вземе разумно решение. Това, което те ни поднасят, е спектакъл, насочен един срещу друг. Те играят едни с други и българският избирател е извън тази игра", каза Желев.







Зареждане! Моля, изчакайте ...
-1
 
 
Според мен голяма паника е обхванала сега управляващите полиици, да не вземе Радев да направи партия, да отиде на избори и да ги спечели. Голяма павика.
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.

Още новини от Национални новини:
Километрично задръстване на АМ "Тракия"
14:10 / 26.09.2025
Манол Генов: Взети са всички възможни към момента мерки за воднат...
13:03 / 26.09.2025
Биопроизводител: Продукти, които уж са еко, от баба, или от плани...
12:56 / 26.09.2025
Кой има право на рехабилитация и физиотерапия, заплащани от НЗОК?...
13:07 / 26.09.2025
Първият "Магазин за хората" отворя в Пловдивско до края на година...
12:02 / 26.09.2025
Румен Радев: Министрите се разбягват като пилци, като ме видят
13:35 / 26.09.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Септември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Завинаги затваря едно от най-посещаваните места за пазаруване от българи
Завинаги затваря едно от най-посещаваните места за пазаруване от българи
08:52 / 24.09.2025
Ценоразпис на глобите според новия Закон за движение по пътищата
Ценоразпис на глобите според новия Закон за движение по пътищата
15:50 / 24.09.2025
Промениха Националния план за въвеждане на еврото
Промениха Националния план за въвеждане на еврото
13:49 / 25.09.2025
Експерт: Единственият сигурен начин да се определи дали една гъба е безопасна, е тя да бъде точно разпозната
Експерт: Единственият сигурен начин да се определи дали една гъба е безопасна, е тя да бъде точно разпозната
19:37 / 24.09.2025
Посланикът на Хърватия: През 2022 г., преди въвеждането на еврото, средната заплата беше около 1000 евро, а сега е 1500
Посланикът на Хърватия: През 2022 г., преди въвеждането на еврото, средната заплата беше около 1000 евро, а сега е 1500
12:01 / 24.09.2025
Момиченце е!
Момиченце е!
09:12 / 25.09.2025
Без заявление: Пенсионерите вече ще могат да получават пенсията си от всяка пощенска станция
Без заявление: Пенсионерите вече ще могат да получават пенсията си от всяка пощенска станция
13:42 / 25.09.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Тенис от Пловдив и региона
Първа лига сезон 2025/26
51-ото Народно събрание
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: