|Диана Дамянова: Дали Гюров е потърсил пълна информация за миналото на назначения от него Стоил Цицелков
По думите ѝ Андрей Гюров става жертва на обстоятелството, че при заемане на ключова публична позиция е необходимо внимателно да се проверява миналото на хората в екипа. Според Дамянова, когато човек е на висока длъжност, трябва настойчиво да изисква от назначенията си да разкрият "всичко мръсно от гардероба си“, защото всеки има нещо в миналото си, което може да се окаже проблем.
Тя постави въпроса дали Гюров е потърсил пълна информация за миналото на назначения от него Стоил Цицелков. Ако е задал този въпрос, но не е получил вярна информация, то според нея е бил подведен. По думите ѝ Цицелков не е изпълнил ангажимента си да разкрие свои предишни провинения.
Дамянова изрази мнение, че около формирането на служебния кабинет личи сериозно влияние на Румен Радев. Според нея Радев търси възможни бъдещи партньори след изборите, тъй като няма да разполага с достатъчно мнозинство, за да бъде първа политическа сила в парламента. Тя смята, че подобно мнозинство трудно би било намерено в лицето на ГЕРБ.
По отношение на срещата на Гюров със студенти, участвали в протестите през декември, Дамянова тълкува появата му като знак за пряка връзка с ръководството на "Продължаваме Промяната – Демократична България". Според нея това е бил опит да се мобилизират младите избиратели от поколението Gen Z.
Андрей Янкулов свиква ВСС за определяне на временно и.ф. главен прокурор
Коментар беше направен и по темата за действията на Андрей Янкулов, свързани със стремежа за отстраняване на и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов. Според Дамянова подобни опити не се правят за първи път и едва ли ще доведат до пробив, въпреки възможността за свикване на Висшия съдебен съвет.
Тя определи Гюров като по-близък до лагера на Кирил Петков, отколкото до този на Асен Василев, и не очаква сериозно влияние от страна на Василев в конкретния случай.
По думите ѝ правителството ще срещне трудности при изграждането на единна комуникационна линия. Като изненада тя посочи назначенията в ресорите култура и образование, които според нея са заети от изключителни ерудити, чието участие в служебния кабинет не е очаквала.
Дамянова коментира и информацията, че Емил Дечев е поискал отстраняването на главния секретар на МВР и на разследващи по случая "Петрохан“. Според нея едната възможна цел е мащабна смяна на ръководни кадри в МВР с аргумент за ограничаване на партийно влияние върху изборния процес. Другата хипотеза е опит случаят да бъде "затъмнен“ и разгледан след изборите.
Тя смята, че темата "Петрохан“ ще се отрази негативно на "Продължаваме Промяната – Демократична България" на вота. Дамянова заяви, че според нея част от политическия кръг около настоящото управление има интерес развитието на "Петрохан“ да бъде отложено за след изборите.
