Диана Дамянова: Черният лебед "Петрохан" ще затрудни съставянето на правителство
Автор: Цоня Събчева 12:41
©
"Аз видях, че в България има един паралелен свят, в който семейството не е върховна ценност, паралелен свят, в който родителите се отричат от децата си, паралелен свят, в който съществува образователна система, фалшива образователна система, която да легитимира правото на родителите да изоставят децата си и да не ги пращат на училище, и всичко това е истински потресаващо и няма как да не бъде в центъра на общественото внимание". Това каза експертът по комуникации Диана Дамянова в предаването "Метроном" на Радио ФОКУС.

По думите ѝ темата около случая "Петрохан" е отключила силна обществена реакция и е разкрила дълбоки разделения в обществото. Според нея кризата е била допълнително задълбочена от лошата комуникация на институциите.

"Това, което виждаме в последните две-три седмици, извън лошата комуникация на МВР, въпреки че аз ги оправдавам. Те не могат просто да ни сложат един списък от факти и да ни оставят ние да ги третираме, но лоша е комуникацията, не е изчислена правилно. В такива кризисни моменти се правят три пъти дневно контролирани брифинги, в които се опитваш да даваш допълнителни информации и въобще това беше много зле направено", коментира тя.

Дамянова засегна и политическите мнения около случая, включително позицията на Продължаваме промяната - Демократична България.

"На всички въпроси, отправени към тях, те се държат, сякаш това някакво си не ги засяга. Тяхното класическо убеждение е че, когато са "от нас", те са добри, когато са "от Борисовите" са лоши, тоест всичко, което дойде по тяхна линия, няма начин да не е добро. Сега, обаче, аз разкаяние не виждам", заяви още експертът. 

Според Дамянова, изборите могат да бъдат повлияни от "черния лебед", визирайки случая "Петрохан", като подчерта, че това вече е втори подобен случай след внезапното падане на правителството и излизането на Румен Радев. "Ясно е, че потенциалните партньори на Радев - БСП, в много краен случай Възраждане и ПП-ДБ - са заплашени да губят проценти. В този смисъл ще бъде трудно съставянето на правителство", добави експертът.

По думите ѝ една от ключовите задачи на следващите служебни и редовни кабинети ще бъде да дадат категорични отговори по казуса "Петрохан" и да подготвят обществото за честни избори.


