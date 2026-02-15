ЗАРЕЖДАНЕ...
|Диана Дамянова: Черният лебед "Петрохан" ще затрудни съставянето на правителство
По думите ѝ темата около случая "Петрохан" е отключила силна обществена реакция и е разкрила дълбоки разделения в обществото. Според нея кризата е била допълнително задълбочена от лошата комуникация на институциите.
"Това, което виждаме в последните две-три седмици, извън лошата комуникация на МВР, въпреки че аз ги оправдавам. Те не могат просто да ни сложат един списък от факти и да ни оставят ние да ги третираме, но лоша е комуникацията, не е изчислена правилно. В такива кризисни моменти се правят три пъти дневно контролирани брифинги, в които се опитваш да даваш допълнителни информации и въобще това беше много зле направено", коментира тя.
Дамянова засегна и политическите мнения около случая, включително позицията на Продължаваме промяната - Демократична България.
"На всички въпроси, отправени към тях, те се държат, сякаш това някакво си не ги засяга. Тяхното класическо убеждение е че, когато са "от нас", те са добри, когато са "от Борисовите" са лоши, тоест всичко, което дойде по тяхна линия, няма начин да не е добро. Сега, обаче, аз разкаяние не виждам", заяви още експертът.
Според Дамянова, изборите могат да бъдат повлияни от "черния лебед", визирайки случая "Петрохан", като подчерта, че това вече е втори подобен случай след внезапното падане на правителството и излизането на Румен Радев. "Ясно е, че потенциалните партньори на Радев - БСП, в много краен случай Възраждане и ПП-ДБ - са заплашени да губят проценти. В този смисъл ще бъде трудно съставянето на правителство", добави експертът.
По думите ѝ една от ключовите задачи на следващите служебни и редовни кабинети ще бъде да дадат категорични отговори по казуса "Петрохан" и да подготвят обществото за честни избори.
