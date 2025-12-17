ЗАРЕЖДАНЕ...
|Десетки са изгубили до 100 000 евро от измама с търговия с коли
"Обявите претендират да са от легитимни източници, които са атрактивни и на значително занижена цена от пазарната. Предоставен е снимков материал и информация за автомобилите, а също така и при поискване – копия на лични документи на мнимите продавачи", обясни той.
Кунчев добави, че участниците в международната престъпна група заблуждават потребителите в платформите, след което извеждат комуникацията и започват нов диалог във Viber, WhatsApp и др.
"Бъдещите купувачи са убеждавани, че офертата е изключително атрактивна, че има голям интерес към обявата. Продавачът има спешна нужда от пари и поради това подтиква бъдещите купувачи да преведат авансово пари за закупуването на дадения автомобил", изтъкна той.
Характерно е, че парите се прехвърлят към предварително подготвени банкови сметки, собственост на финансови мулета, които са контролирани от организираната престъпна група.
Сигнали са подадени в български и европейски полицейски власти, ГДБОП, както и в посолството на България в Берлин.
Кунчев допълни още, че потърпевшите от схемата са изгубили суми от 1000 до 100 000 евро. Най-голямата е тази за 100 000 евро – за закупуване на селскостопанска техника.
Такъв тип измами са насочени към потребители на големи платформи, а не конкретно към български граждани. Участници в схемата са предимно лица от държави от Северна Африка, както и от Източна Европа, поясни още той.
Асен Кунчев призова гражданите да подхождат с внимание към твърде примамливи оферти, предлагащи автомобили на цена много под пазарната.
