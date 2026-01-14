Депутатите се връщат в парламента след ваканцията

© ФОКУС Днес е първото заседание на Народното събрание след ваканцията. Като първа точка в дневния ред е заложено разглеждането на промени в Закона за Националната служба за охрана. Вносители са от "Продължаваме промяната-Демократична България".



Предвижда се НСО да охранява само лицата, заемащи висши държавни длъжности. Всички останали случаи на застрашеност по отношение на лица, които не заемат такива длъжности, следва да бъдат поети от Министерството на вътрешните работи.



Дебатите по промените в Изборния кодекс са на дневен ред в правната комисия този следобед.