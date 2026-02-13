ЗАРЕЖДАНЕ...
|Депутатите приеха оставката на шефа на КПК Антон Славчев
203-ма народни представители гласуваха "за", един бе "против", въздържали се - няма.
Оставката се явява по-скоро формална, тъй като депутатите закриха Комисията за противодействие на корупцията (КПК) в края на януари.
