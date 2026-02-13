© Депутатите приеха оставката на шефа на КПК Антон Славчев. Заявлението е подадено на 11 февруари. Това стана ясно от думите на председателя на парламента Рая Назарян.



203-ма народни представители гласуваха "за", един бе "против", въздържали се - няма.



Оставката се явява по-скоро формална, тъй като депутатите закриха Комисията за противодействие на корупцията (КПК) в края на януари.