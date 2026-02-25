ИЗПРАТИ НОВИНА
Депутатите преодоляха ветото на президента
Автор: Марияна Стойчева 12:35
©
виж галерията
Народните представители преодоляха наложеното от държавния глава Илияна Йотова вето върху промените в Изборния кодекс, с което депутатите приеха на второ и окончателно четене измененията в ИК, които предвиждат ограничаване на секциите за гласуване до 20 за държавите извън Европейския съюз, предаде репортер на ФОКУС.

Промените в ИК бяха подкрепени от ГЕРБ–СДС, "Възраждане", трима от "ДПС – Ново начало", осем от "БСП – Обединена левица", цялата ПГ на ИТН и двама нечленуващи в парламентарни групи.

Дебатите

Първо на парламентарната трибуна се качи съпредседателят на ПГ на "Продължаваме промяната – Демократична България" Надежда Йорданова.

"Всеки български гражданин има право на глас. Конституцията казва, че всеки български гражданин, където и да се намира, има равни права", каза тя.

Заместник-председателят на ПГ на "ДПС – Ново начало“ Хамид Хамид заяви, че тяхната партия споделя мотивите за наложеното вето от президента Йотова.

"Тези промени засягат стотици хиляди, дори милиони българи по света. Тези промени са противоконституционни – правото на глас не трябва да бъде ограничавано. Отнемайки на един човек правото да гласува, защото живее зад граница, го лишаваме от глас. Това също е форма на насилие, както е "Възродителният процес“. Призовавам всички да подкрепят мотивите на държавния глава и този мракобесен закон да не мине", каза Хамид.

В хода на дебатите се създаде напрежение между ПГ на ПП–ДБ и "ДПС – Ново начало". Доскорошният социален министър Борислав Гуцанов се обърна към двете парламентарни групи с думите:

"Защо не се съберете двете групи и да се разберете, както се разбрахте заедно да промените Конституцията?"

От своя страна депутатът от "Алианс за права и свободи" Явор Хайтов заяви, че тяхната ПГ няма да подкрепи предложените промени в Изборния кодекс.

"Ние винаги поставяме на първо място интереса на българските граждани – нас не ни интересува къде се намират. България е там, където има и един българин. Ние сме задължени да не прекъсваме връзката на българите зад граница с родината ни. Длъжни сме не само да им дадем възможност да гласуват, но и да улесним процеса, а не да пътуват по хиляди километра, за да гласуват. Това е противоконституционно", каза той.

"Въпросът е можем ли да променяме правилата за организацията на изборите? Да, можем. Но трябва ли? Не, не трябваше. Ще подкрепя ветото на президента. Тези промени трябваше да бъдат направени преди една година. Това е политически въпрос, а не конституционна уредба. В групата обсъдихме, че промените не трябва да се случват по време на избори", каза председателят на ПГ на БСП Наталия Киселова.

От "Възраждане" отново потвърдиха тезата си, че с предложените от тях промени искат да ограничат турския вот.

"И двете ДПС-тата разделят българския народ. Всеки, който подкрепи ветото на говорителката на Радев, трябва да бъде делегитимиран и разкрит – кой работи за България и кой работи за чуждите интереси", каза лидерът на "Възраждане“ Костадин Костадинов.

Според депутата от "Възраждане" Петър Петров ветото на Йотова е "израз на политическо лицемерие“.


