|Депутати ще гласуват окончателно промените в Изборния кодекс
Комисията прие въвеждането на сканиращи устройства за гласуване с хартиени бюлетини, в които избирателите собственоръчно отбелязват вота си. Машините ще отчитат резултата, а сканиращото устройство ще събира бюлетините в пломбирана изборна кутия, която няма да се отваря от секционната избирателна комисия.
"За" гласуваха депутатите от ГЕРБ-СДС, "ДПС-Ново Начало", "Има такъв народ", както 7 депутати от "БСП-Обединена левица". ФОКУС припомня, че социалистите настояват въвеждането на сканиращите устройства да бъде отложено за 1-ви януари 2027 година.
