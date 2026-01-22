Депутати ще гласуват окончателно промените в Изборния кодекс 

© Със 116 гласа "за", 107 "против" и без "въздържал се" народните представители гласуваха да разгледат като първа точка промените в Изборния кодекс на второ четене. Измененията бяха одобрени в Правната комисия на среднощно заседание, продължило над 13 часа, предаде репортер на ФОКУС.



Комисията прие въвеждането на сканиращи устройства за гласуване с хартиени бюлетини, в които избирателите собственоръчно отбелязват вота си. Машините ще отчитат резултата, а сканиращото устройство ще събира бюлетините в пломбирана изборна кутия, която няма да се отваря от секционната избирателна комисия.



"За" гласуваха депутатите от ГЕРБ-СДС, "ДПС-Ново Начало", "Има такъв народ", както 7 депутати от "БСП-Обединена левица". ФОКУС припомня, че социалистите настояват въвеждането на сканиращите устройства да бъде отложено за 1-ви януари 2027 година.