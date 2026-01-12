ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
Деница Сачева: Управлението плати тежка политическа цена
Автор: ИА Фокус 20:00Коментари (0)156
© Bulfoto
ГЕРБ пое отговорността да участва в управлението, за да сложи край на "спиралата от избори" и да гарантира стабилността на държавата, коментира в ефира на БНТ Деница Сачева от ГЕРБ.

По думите ѝ през последните пет години за избори са похарчени 1 милиард лева, а честите избори са довели до съмнение дали демократичният процес може да произведе стабилно управление.

"Стигнахме до там да смятаме, че държавата може да се управлява единствено и само чрез протести и това смятам, че е една изключителна заплаха не за ГЕРБ, а за всички, които биха искали да видят държавата стабилна", подчерта Сачева.

Тя направи разграничение между гражданския глас и криминалните интереси, като заяви, че има криминални интереси, които са били против членството на България в еврозоната. По думите ѝ на протестите е имало "много и различни хора" и "никой не може да поеме категорична отговорност за това кой с какъв интерес е излязъл".

По отношение на отношенията с "ДПС - Ново начало" Сачева отрече зависимости и заяви, че подкрепата им е била необходима за изпълнение на конкретни цели.

"Да влезе България в еврозоната, да възстановим плана за възстановяване и устойчивост и да спрем спиралата от избори".

Сачева призна, че управлението е платило "тежка политическа цена", но подчерта, че отговорността е ключова.

"Тези политици, които се страхуват да платят политическа цена, не са тези, които са полезни за хората", коментира Сачева.


Още по темата: общо новини по темата: 106
12.01.2026 Доц. Буруджиева: Българите не искаме да разберем две неща. Едното е, че купеният вот е много по-малкият проблем
12.01.2026 Божидар Божанов поиска публичен тест на машините за гласуване
12.01.2026 Борисов: Правителството беше добро, но беше много тихо
12.01.2026 Президентът връчи първия мандат на Росен Желязков, той върна папката на
момента
12.01.2026 Рулетката се завърта: Президентът връчва първия мандат
11.01.2026 Лидерът на "Възраждане": Най-вероятно Гюров ще е следващият служебен
премиер
предишна страница [ 1/18 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Национални новини:
Божидар Божанов поиска публичен тест на машините за гласуване
17:21 / 12.01.2026
Разчистиха свлачището по пътя Смолян – Девин
17:23 / 12.01.2026
Бръснарница се оля - 22 евро за мъжко подстригване
17:29 / 12.01.2026
Владимир Иванов: Част от храните дори са по-евтини спрямо миналат...
17:33 / 12.01.2026
Български икономисти се обявиха за драстични промени в европейски...
16:45 / 12.01.2026
Фалшиви банкноти от 100 евро вече циркулират у нас?
15:05 / 12.01.2026

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Януари 2026 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Галена срина рейтинга на bTV
Галена срина рейтинга на bTV
22:45 / 11.01.2026
Клиент пристигнал с три бидона събрани монети, обменил ги в евро, блокирал банката
Клиент пристигнал с три бидона събрани монети, обменил ги в евро, блокирал банката
20:29 / 11.01.2026
Шофьор показа електронен фиш за превишена максимална средна скорост
Шофьор показа електронен фиш за превишена максимална средна скорост
13:53 / 10.01.2026
Албена Михова: И казах довиждане, извадих си ключовете и напуснах
Албена Михова: И казах довиждане, извадих си ключовете и напуснах
10:48 / 11.01.2026
ЧСИ продава двуетажна къща в пловдивско село за никаква цена
ЧСИ продава двуетажна къща в пловдивско село за никаква цена
15:23 / 11.01.2026
Преди три месеца стана майка за втори път, днес навършва 55
Преди три месеца стана майка за втори път, днес навършва 55
09:30 / 10.01.2026
Легендарен наш водещ, известен като "поразяващата уста" и роден в Сърбия, празнува днес
Легендарен наш водещ, известен като "поразяващата уста" и роден в Сърбия, празнува днес
16:32 / 11.01.2026
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
България в еврозоната
Кабинетът "Желязков" подава оставка
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Ботев в Първа лига, сезон 2025/2026
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Ако днес има парламентарни избори, коя партия ще подкрепите?
ГЕРБ
БСП-ОЛ
ПП-ДБ
ДПС-НН
Проект на президента Радев
Възраждане
ИТН
МЕЧ
Величие
Друга
Няма да гласувам
Не съм решил/а
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: