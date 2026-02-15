Деница Сачева: Никога не си тръгвам, когато е трудно

© Facebook Една снимка струва повече от хиляда думи. Никога не си тръгвам, когато е трудно. Точно, когато е най-трудно търся фенер и карам направо. Това написа зам.-председателят на ПГ на ГЕРБ - СДС Деница Сачева в профила си във Facebook.



В публикацията си тя сподели снимка, на която е заедно с лидера на ГЕРБ Бойко Борисов.



ФОКУС припомня, че вчера стана ясно, че председателят на Комисията по бюджет и финанси, дългогодишен политик от ГЕРБ и бивш министър Делян Добрев ще подаде молба за напускане на Изпълнителната комисия на партията и парламента.