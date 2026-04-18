Днес, 18 април, в България официално е денят за размисъл преди предсрочните парламентарни избори в неделя. Съгласно Изборния кодекс, от полунощ в петък до края на изборния ден в неделя е в сила пълна забрана за всякакъв вид политическа агитация.

До вота се стигна, след като избраното в мандата на 51-то народно събрание правителство на Росен Желязков подаде оставка на 11 декември 2025 г. след масови протести, а партиите в парламента не успяха да състави нов кабинет, припомня Plovdiv24.bg.

Мащабите на вота на 19 април

Това са осмите извънредни парламентарни избори за страната, на които българите ще трябва да изберат своите представители в 52-рото Народно събрание.

В надпреварата за депутатски места влизат общо 24 политически, разделени на 14 партии и 10 коалиции. Гласуването ще се проведе в над 12 000 секции в страната. В 9 354 секции ще може да се гласува с устройства. В 2 641 секции (основно по-малки населени места с под 300 избиратели) вотът ще бъде само с хартиена бюлетина.

В чужбина общият брой секции е 493 (значително по-малко спрямо предходния вот през октомври 2024 г., когато бяха над 700).

Гласуването ще се проведе в 55 държави. В страни извън Европейския съюз (като Турция, Великобритания и САЩ) броят на секциите извън дипломатическите представителства е ограничен до 20 на държава съгласно промените в Изборния кодекс. Поради напрежението в Близкия изток, ЦИК реши да не разкрива секции в страни като Израел, Ливан, Иран и Катар.

Какво е забранено в събота?

Денят за размисъл е времето, в което избирателите трябва окончателно да вземат решение без външен натиск. Забранени са:

- Политическата агитация под каквато и да е форма.

- Публикуването на данни от социологически проучвания за електоралните нагласи (включително в социалните мрежи).

Повечето общини традиционно издават заповеди за забрана на продажбата на алкохол в близост до изборните секции и на публични места.

Ролята на полицията и ЦИК

От МВР съобщават, че охраната на изборните книжа и машините вече е започнала. Секциите ще бъдат поети под полицейска охрана в събота следобед, след като бъдат оборудвани от секционните избирателни комисии. ЦИК напомня, че нарушаването на тишината в деня за размисъл се санкционира с тежки глоби..