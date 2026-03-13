Доналд Тръмп. Това заяви в кулоарите на парламента лидерът на ''ДПС - Ново начало" Делян Пеевски.
Коментарът му идва минути след като Народното събрание задължи Министерския съвет да внесе проект на закон за ратифициране на споразумението за присъединяване на Република България към Борда за мир. Проектозаконът е внесен от Пеевски и група народни представители.
"Видяхме вече, че соросоидното правителство се е развълнувало, явно ще ги шляпкат Сорос и синът му - накарал им се е вече, те изпълняват. ПП-ДБ показаха, че обичат Америка само когато Америка е на Сорос. Жалка гледка. Петроханците днес приключиха'', каза Пеевски.
ЗАРЕЖДАНЕ...
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.