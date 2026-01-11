Делян Добрев: Чудо винаги може да се случи

© Армията на Добрев/ FB Ще върнем веднага мандата за съставяне на правителство, защото не виждаме възможност за сформиране на втори кабинет в това Народно събрание. Това каза депутатът от ГЕРБ и шеф на Комисията по бюджет и финанси Делян Добрев пред журналисти.



"Нека не обричаме третия мандат предварително. Чудо винаги може да се случи. Шансовете му са изключително малки, според мен. Все още не сме решили кой от ГЕРБ ще отиде на връчването на мандата", коментира той.



Той бе категоричен, че 1-2 месеца преди изборите не трябва да се сменя Изборният кодекс.