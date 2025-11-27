ЗАРЕЖДАНЕ...
Данък се дължи при продажба на автомобил втора ръка, ако е препродаден до една година
По думите му рискът се проявява най-вече чрез непълно или напълно липсващо отчитане на реализираните продажби. Част от търговците прилагат различни практики и техники, с които се опитват да намалят официално декларираните си печалби. НАП е добре запозната с тези схеми и активно работи за ограничаването им.
Славчев отбелязва, че се наблюдават и случаи, при които физически лица – без регистрация по Търговския закон – извършват покупко-продажба на употребявани автомобили. Според действащото законодателство получените доходи от подобни продажби подлежат на облагане, когато периодът между придобиването и продажбата на автомобила е по-кратък от една година. В много от случаите обаче тези лица не декларират доходите си. Причините варират – от умишлено укриване на данъци до непознаване на законовите изисквания.
От НАП подчертават, че борбата с укриването на приходи в бранша е приоритет, тъй като тази практика ощетява държавата и поставя коректните търговци в неблагоприятна позиция спрямо неизрядните.
