Даниел Митов за случая с Урсула фон дер Лайен: Не става въпрос за кибератака
Автор: ИА Фокус 21:43Коментари (0)385
© БНТ
Уведомени сме за проблема веднага. По линия на МВР задачата ни беше да проверим от страна на ГДБОП, отдела по киберпрестъпност дали не става въпрос за кибератака. Така вътрешният министър Даниел Митов коментира в ефира на БНТ инцидента със самолета на председателя на ЕК Урсула фон дер Лайен.

"С категоричност можем да кажем, че това не е случая, не става въпрос за кибератака. Оттук нататък ще съдействаме на другите институции, които са натоварени с това да извършат оперативните действия по изследването на въпросния проблем и достигането на истината такава, каквато е", поясни Митов.

По думите му, от началото на войната в Украйна през 2022 г. такъв тип заглушавания на GPS системите на полетите в определени региони, които са в близост до конфликта, се случват постоянно.

"Европейската агенция по гражданско въздухоплаване има дори протокол по този въпрос, когато се стигне до подобен тип заглушаване има инструментална система за кацане по прибори, така че да може да бъде извършено кацането безопасно и в съответствие с дадените протоколи. Може да става въпрос точно за това. Естествено другите институции, които имат отговорност по тази тема, ще си свършат работата и ще уведомят както обществото, българското общество, така и Европейската комисия", уточни вътрешният министър.

Какво заявиха от Министерски съвет във връзка с информации в чуждестранни и български медии, касаещи полета на председателя на Европейската комисия до Пловдив, може да видите ТУК.


01.09.2025 Арестуваха жена от протеста пред ВМЗ - Сопот и днес я освободиха
01.09.2025 От Кремъл отрекоха Русия да е замесена в инцидента край Пловдив
01.09.2025 Летище "Пловдив": В нито един момент не е имало притеснение за безопасността на полета на Урсула фон дер Лайен
01.09.2025 Атанас Атанасов иска отстраняване на шефа на ДАНС
01.09.2025 МС за инцидента със самолета на Фон дер Лайен над Пловдив: Имаше неутрализиране на спътниковия сигнал
01.09.2025 Над Пловдив самолетът на Урсула фон дер Лайен загубил достъп до GPS
