|Даниел Митов за случая с Урсула фон дер Лайен: Не става въпрос за кибератака
"С категоричност можем да кажем, че това не е случая, не става въпрос за кибератака. Оттук нататък ще съдействаме на другите институции, които са натоварени с това да извършат оперативните действия по изследването на въпросния проблем и достигането на истината такава, каквато е", поясни Митов.
По думите му, от началото на войната в Украйна през 2022 г. такъв тип заглушавания на GPS системите на полетите в определени региони, които са в близост до конфликта, се случват постоянно.
"Европейската агенция по гражданско въздухоплаване има дори протокол по този въпрос, когато се стигне до подобен тип заглушаване има инструментална система за кацане по прибори, така че да може да бъде извършено кацането безопасно и в съответствие с дадените протоколи. Може да става въпрос точно за това. Естествено другите институции, които имат отговорност по тази тема, ще си свършат работата и ще уведомят както обществото, българското общество, така и Европейската комисия", уточни вътрешният министър.
Какво заявиха от Министерски съвет във връзка с информации в чуждестранни и български медии, касаещи полета на председателя на Европейската комисия до Пловдив, може да видите ТУК.
