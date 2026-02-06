ИЗПРАТИ НОВИНА
Да помогнем на Ася в битката й с тежко заболяване
Автор: ИА Фокус 20:32
© ФОКУС
Понякога и най-силните гласове имат нужда от помощ!

Нека да помогнем на нашия любим колега и ПРИЯТЕЛ - водещата на сутрешния блок на радио ФОКУС Ася Александрова в борбата й с тежко заболяване, което изисква продължително лечение.

Тя има нужда от помощ в събирането на пари за скъпоструващо лекарство. До този момент семейството й е поело всичко възможно, но финансовата тежест вече е непосилна.

През последните месеци тя премина през тежки терапии. В момента предстои нов етап от лечението й, за който се очаква одобрение на допълнителна терапия и има вече одобрени медикаменти.

За следващите приблизително 6 месеца, извън текущата терапия, са необходими около 35 000 евро само за назначените й лекарства.

Всеки жест е от значение. Нека, който има възможност да подкрепи Ася!

Начини за дарение:

Банкова сметка ДСК

Титуляр: Ася Асенова Александрова

IBAN: BG37STSA93000032451065

Средствата се събират единствено за лечението на Ася Александрова.







