|Да помогнем на Ася в битката й с тежко заболяване
Нека да помогнем на нашия любим колега и ПРИЯТЕЛ - водещата на сутрешния блок на радио ФОКУС Ася Александрова в борбата й с тежко заболяване, което изисква продължително лечение.
Тя има нужда от помощ в събирането на пари за скъпоструващо лекарство. До този момент семейството й е поело всичко възможно, но финансовата тежест вече е непосилна.
През последните месеци тя премина през тежки терапии. В момента предстои нов етап от лечението й, за който се очаква одобрение на допълнителна терапия и има вече одобрени медикаменти.
За следващите приблизително 6 месеца, извън текущата терапия, са необходими около 35 000 евро само за назначените й лекарства.
Всеки жест е от значение. Нека, който има възможност да подкрепи Ася!
Начини за дарение:
Банкова сметка ДСК
Титуляр: Ася Асенова Александрова
IBAN: BG37STSA93000032451065
Средствата се събират единствено за лечението на Ася Александрова.
