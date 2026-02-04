ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|"ДПС – Ново начало" при Йотова: Служебният премиер трябва да има доказан административен опит
На "Дондуков 2" пристигнаха зам.-председателите Искра Михайлова и Ертен Анисова, както и депутата Атидже Алиева-Али.
По думите на Йотова президентът не носи отговорност за служебния премиер, тя е на НС.
"Приемете моите дълбоки убеждения, че тези консултации са много необходими на всички нас в този момент. Целта е да проведем честни, прозрачни избори, това е най-важната задача на служебния кабинет", обърна се към тях Йотова.
Искра Михайлова пожела ползотворна работа, вяра и сили, за да се справи президентът със задачата да се грижи за интересите на народа. "Служебният премиер трябва да има доказан административен опит и да познава структурите на държавата", допълни Михайлова.
По-късно днес са срещите с "БСП – Обединена левица" и "Има такъв народ".
|Още по темата:
|общо новини по темата: 54
|предишна страница [ 1/9 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Радостин Василев за предложението за смяна на председателя на НС:...
10:09 / 04.02.2026
Велева: Защо Цветанка Ризова по време на разговора си с Борисов и...
09:29 / 04.02.2026
Царското семейство: Княз Кирил никога не се е срещал с Джефри Епс...
09:21 / 04.02.2026
Изтекоха кадри на голи жени от козметично студио в Казанлък
09:21 / 04.02.2026
Хижа "Петрохан" е препродадена на частен собственик, известен кат...
08:53 / 04.02.2026
Масова психоза обхвана жените в Бургас
08:36 / 04.02.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Казаха колко евро е средната заплата в Гърция
12:53 / 03.02.2026
DARA: Взех решение за "Евровизия"
18:55 / 02.02.2026
Мариана Попова: Бях смазана. Да, смазана
15:41 / 02.02.2026
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS