"ДПС – Ново начало" при Йотова: Служебният премиер трябва да има доказан административен опит

Започна срещата на държавния глава Илияна Йотова с представители на "ДПС – Ново начало".



На "Дондуков 2" пристигнаха зам.-председателите Искра Михайлова и Ертен Анисова, както и депутата Атидже Алиева-Али.



По думите на Йотова президентът не носи отговорност за служебния премиер, тя е на НС.



"Приемете моите дълбоки убеждения, че тези консултации са много необходими на всички нас в този момент. Целта е да проведем честни, прозрачни избори, това е най-важната задача на служебния кабинет", обърна се към тях Йотова.



Искра Михайлова пожела ползотворна работа, вяра и сили, за да се справи президентът със задачата да се грижи за интересите на народа. "Служебният премиер трябва да има доказан административен опит и да познава структурите на държавата", допълни Михайлова.



По-късно днес са срещите с "БСП – Обединена левица" и "Има такъв народ".