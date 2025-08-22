ЗАРЕЖДАНЕ...
|ДНК тест доказа, че Бургазлиев е дал пробата за наркотици, очакват се резултати от кръвните тестове
За да се разсее съмнението, че не Бургазлиев е дал пробите зa наркотици при полевия тест, касетата е подложена на ДНК експертиза, която е доказала, че самият той е дал теста за наркотици в полицията в Несебър.
"От началото на задържането мярката трябва да бъде "Задържане под стража“. Такава е била внесена в Районен съд – Несебър от колегите, не е била уважена. Незабавно и своевременно е протестирана и ще бъде разгледана днес“, каза още прокурор Колев.
