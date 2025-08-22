© Burgas24.bg "Под ръководството на прокуратурата, незабавно след като Никола Бургазлиев е бил привлечен като обвиняем, е разпоредено да му бъдат взети образци на кръв и урина, за да се разсее всякакво съмнение относно фактите по взимането на същите до момента“. Това заяви прокурор Христо Колев пред медиите. Пробите са изпратени във ВМА – София и все още се очаква техният резултат, предаде репортер на Burgas24.bg.



За да се разсее съмнението, че не Бургазлиев е дал пробите зa наркотици при полевия тест, касетата е подложена на ДНК експертиза, която е доказала, че самият той е дал теста за наркотици в полицията в Несебър.



"От началото на задържането мярката трябва да бъде "Задържане под стража“. Такава е била внесена в Районен съд – Несебър от колегите, не е била уважена. Незабавно и своевременно е протестирана и ще бъде разгледана днес“, каза още прокурор Колев.



За да гледате видеото, трябва да активирате Javascript.