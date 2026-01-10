ИЗПРАТИ НОВИНА
Д-р Гергана Николова: Антибиотикът не лекува вирусни инфекции!
Автор: Веселка Иванова 16:19
© NOVA
Когато сме болни, ако температурата надвиши 38,5 градуса, може да се вземе аналгетик. До 38 градуса организмът се справя по-добре с инфекцията, така че при 37,5 градуса не е необходимо да се приемат лекарства за понижаване на температурата. Това каза в интервю за предаването "Нюзрум“ по Радио ФОКУС общопрактикуващият лекар и член на УС на Националното сдружение на общопрактикуващите лекари д-р Гергана Николова.

"Това не е основание за посещение на спешното отделение или позвъняване на 112. Спешните екипи се грижат за инфаркти, инсулти и остри коремни състояния, а не за температура 38–38,5 градуса. Симптоматични медикаменти като аналгин или смучещи таблетки за гърло са достатъчни за първоначално облекчение“, подчерта тя.

"Често хората прибягват първо до антибиотик, когато се повиши температурата. Това е погрешно. Антибиотикът не лекува вирусни инфекции – нито грип, нито COVID, нито аденовирусни или респираторно-синцитиални инфекции. Натоварваме организма напразно. Може да се направи бърз тест за грип, който е наличен в аптеките, а при потвърден вирус има специфични лекарства за лечение. Приети в първите 48 часа, те спират развитието на грипния вирус“, обясни д-р Николова.

По думите й е редно да знаем няколко неща: "Кога работи нашият личен лекар, да му се обадим, ако трябва, в рамките на работния му ден, да се свържем с него извън работно време, ако имаме необходимост да посетим лекар с неотложния кабинет, с който има сключен договор нашият лекар. Стъпките са утвърдени, просто пациенти, изключително притеснени от това, че имат 38,5 градуса, звънят най-напред на Спешна помощ, което не е ОК“, обърна внимание тя.

На въпрос за превенцията, общопрактикуващият лекар обясни: "За превенция е важно още от октомври да се ваксинираме, ако ваксината е налична. Трябва да проветряваме помещенията, да се движим на чист въздух, да поддържаме повърхностите чисти с влажна кърпа. Храненето трябва да включва повече плодове и зеленчуци, да се избягват тлъсти и мазни храни, да не се пуши. Не препоръчвам имуностимулатори – те са ненужни и дори вредни по време на грипа. По същия начин е с антибиотиците – те не помагат при вируси и могат да доведат до усложнения“, посъветва лекарят.

"Носете маски, където и да сте, включително в транспортните средства. Мийте често ръцете, проветрявайте помещенията, почиствайте повърхностите, не бъдете в задимени пространства, стойте на открито. Чудесно е да се разходим в планината – свежият въздух и физическата активност помагат на организма да се справи с вирусите, стимулират хормоните на щастието и укрепват имунната система“, завърши д-р Николова.


Още по темата: общо новини по темата: 8
10.01.2026 Д-р Николова: Разгарът на грипната вълна тепърва предстои
09.01.2026 Проф. Ива Христова: Хващаме грип по-лесно, ако носът и шията ни са студени
07.01.2026 Билките при кашлица: Какво може да помогне при грипа, който върлува в
момента
07.01.2026 Лекар: Имуностимулантите увеличават риска от грип, ако имате температура до 38 градуса - не бързайте да я сваляте
06.01.2026 Проф. Христова: Четири области са в пика на грипа
05.01.2026 Предложиха междусрочната ваканция да бъде удължена
предишна страница [ 1/2 ] следващата страница






