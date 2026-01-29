ИЗПРАТИ НОВИНА
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
Цветомир Николов: Carlyle най-вероятно ще оперира "Лукойл" само финансово
Автор: Цоня Събчева 19:40Коментари (0)210
© ФОКУС
"Лукойл“ и "Роснефт“ на глобално ниво бяха силно ударени от американските санкции и търпят големи икономически загуби, а чакащите своите купувачи кораби с руски нефт са голям проблем за руската държава и за икономиката им. Точно затова "Лукойл“ е силно фокусирана и с голямо желание да продаде своите международни активи с цел да може да минимизира тези рискове за в бъдеще и да може да се освободи от тях. Това каза в предаването "България, Европа и светът на фокус“ на Радио ФОКУС анализаторът от Програма "Геоикономика“ в Центъра за изследване на демокрацията Цветомир Николов.

По думите му активите на компанията са силно атрактивни за редица сериозни инвеститори, сред които е и американският инвестиционен фонд Carlyle като вече е въпрос на договореност и на одобрение от ОФАК и съответно преценка и от страна "Лукойл“, и от страна американските власти кой би бил най-подходящият купувач. "В случая най-вероятно фондът няма да може да оперира чисто технически рафинерията, по-скоро само финансово. Съответно ако има намерение да задържи този актив, би сключил договор с физически оператор, който би могъл да извършва техническата дейност,“ посочи гостът, като това според него не е прецедент в бизнес средите, и даде за пример управлението на рафинерията на "Лукойл“ в Сицилия, където управлява консорциум между кипърски финансов фонд и петролната компания "Трафигура“, подчерта той.  

Carlyle е доста сериозен фонд, който управлява различни, включително и енергийни активи и компании по света, така че има необходимия опит, обясни още анализаторът. "От нашия гледна точка може би ExxonMobil би бил най-добрата опция, но разбира се това зависи от интереса на компанията какви точно активи иска, тъй като част от активите са изключително апетитни. Всичко зависи от купувача дали намира атрактивен подобен актив, дали искат да го оперират дългосрочно или би го препродал на регионален играч,“ каза той и поясни, че при евентуалното финализиране на сделката особеният управител, назначен от българската държавата в "Лукойл България“, би отпаднал и новият собственик би встъпил във владеене на актива", каза Николов.

"Гледайки глобалното и в дългосрочен план цената на петрола остава стабилна, просто защото има прекалено голямо предлагане и прекалено малко търсене. Но с оглед на геополитическата обстановка, най-вече в Иран и Венецуела, според Николов в краткосрочен план цената на петрола би трябвало леко да се повиши, като "евентуално върху цената може да рефлектира и някакъв валутен риск по отношение на постоянния срив на долара, който се случва в момента като стойност спрямо от други валути и спрямо от други активи“, заяви гостът.


Още по темата: общо новини по темата: 99
29.01.2026 Кои са Carlyle, които се очаква да станат новите собственици на рафинерията в Бургас
26.11.2025 Митрофанова: Правителството на България води все по-русофобска политика
25.11.2025 Съоснователят на "Лукойл" е продал своя дял в компанията
25.11.2025 Държавата се кани да купи "Лукойл"
24.11.2025 Светослав Бенчев: Новият собственик на "Лукойл" трябва да бъде компания от бранша
21.11.2025 Костадинов за срещата си с Медведев: Каза, че ако има иск срещу България, "Лукойл" ще го спечели
предишна страница [ 1/17 ] следващата страница






