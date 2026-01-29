ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Цветомир Николов: Carlyle най-вероятно ще оперира "Лукойл" само финансово
По думите му активите на компанията са силно атрактивни за редица сериозни инвеститори, сред които е и американският инвестиционен фонд Carlyle като вече е въпрос на договореност и на одобрение от ОФАК и съответно преценка и от страна "Лукойл“, и от страна американските власти кой би бил най-подходящият купувач. "В случая най-вероятно фондът няма да може да оперира чисто технически рафинерията, по-скоро само финансово. Съответно ако има намерение да задържи този актив, би сключил договор с физически оператор, който би могъл да извършва техническата дейност,“ посочи гостът, като това според него не е прецедент в бизнес средите, и даде за пример управлението на рафинерията на "Лукойл“ в Сицилия, където управлява консорциум между кипърски финансов фонд и петролната компания "Трафигура“, подчерта той.
Carlyle е доста сериозен фонд, който управлява различни, включително и енергийни активи и компании по света, така че има необходимия опит, обясни още анализаторът. "От нашия гледна точка може би ExxonMobil би бил най-добрата опция, но разбира се това зависи от интереса на компанията какви точно активи иска, тъй като част от активите са изключително апетитни. Всичко зависи от купувача дали намира атрактивен подобен актив, дали искат да го оперират дългосрочно или би го препродал на регионален играч,“ каза той и поясни, че при евентуалното финализиране на сделката особеният управител, назначен от българската държавата в "Лукойл България“, би отпаднал и новият собственик би встъпил във владеене на актива", каза Николов.
"Гледайки глобалното и в дългосрочен план цената на петрола остава стабилна, просто защото има прекалено голямо предлагане и прекалено малко търсене. Но с оглед на геополитическата обстановка, най-вече в Иран и Венецуела, според Николов в краткосрочен план цената на петрола би трябвало леко да се повиши, като "евентуално върху цената може да рефлектира и някакъв валутен риск по отношение на постоянния срив на долара, който се случва в момента като стойност спрямо от други валути и спрямо от други активи“, заяви гостът.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 99
|предишна страница [ 1/17 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Плевнелиев: Политиците говорят страшни лъжи и глупости и манипули...
19:07 / 29.01.2026
Екшън с ударена патрулка от 18-годишен шофьор на БМВ
18:50 / 29.01.2026
Отново заплаха от наводнение в Южна България
19:09 / 29.01.2026
Дъжд, сняг и още едно неприятно явление в следващите 24 часа
18:00 / 29.01.2026
Миролюба Бенатова: Искам я за премиер!
17:34 / 29.01.2026
Българите сред най-немарливите в ЕС при защита на личните си данн...
19:10 / 29.01.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Красимир Стоев: Класическа зима със сняг и минус 10 градуса до часове
17:33 / 27.01.2026
Събраха се
21:12 / 28.01.2026
Повече от щастлива в новата си къща
09:10 / 27.01.2026
Транспортен бос купи автогара "Родопи" и част от "Север"
08:27 / 28.01.2026
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS