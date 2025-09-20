ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Цончо Ганев: Извън София нещата са потресаващи
"Всичко зависи от настройките в обществото. За съжаление, това че ние от "Възраждане" вече три седмици виждаме как обществото ни е толкова бедно, особено извън София. Повечето в парламента живеят с мисълта, че България се изчерпва с това какво се случва в София, но извън София нещата са потресаващи - от беднотия, по отношение на инфлация, а още по-страшно е обезлюдяването и изчезването на хората", подчерта Ганев.
По думите му, в четвъртък не е имало хора, които да излязат и да подкрепят протеста на ПП-ДБ:
"Фактите са такива, нямаше хора, които да ги подкрепят извън депутатите им. Това показва, че дори сред техните избиратели това нещо, което те правят, е неодобрявано. От друга страна, това което се получи, беше една сценка - арогантното поведение на Пеевски, който излезе да се доказва за пореден път колко е велик и недостижим. Съвсем умишлено унижава и Борисов, което вече съвсем променя цялата политическа картина в страната."
Според Цончо Ганев, още преди месеци протестите в защита на националния суверенитет по отношение на фискалната и монетарна политика вече станаха социални протести.
"Това, което се наблюдава в България, може би в нито една от държавите, влезли в еврозоната, не е било. А то е, че поголовното поскъпване на абсолютно всичко, настъпи веднага след като започна да се говори, че вече реално влизаме в еврозоната. Преди няколко дни България, в лицето на правителството, искаше да продължи да взима кредити, защото в момента имаме 19 млрд. заложени за теглене тази година и лихвите вече са по-високи от тези, които ще ни отпускат кредити. Не вдигането на кредитния рейтинг, не еврозоната, а реалната икономика в страната доведе до там, че тези, които ще ни дават кредити вдигат лихвите. Така, че обедняването е факт", поясни той.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 930
|предишна страница [ 1/155 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Сериозни ограничения по магистрала АМ "Тракия"
08:22 / 20.09.2025
Знаете ли кои ваксини се заплащат от НЗОК?
08:23 / 20.09.2025
България с остра позиция след нахлуването на руски военни самолет...
08:26 / 20.09.2025
Хора с редки имена празнуват днес
08:17 / 20.09.2025
Днес ще се радваме на много слънце и летни температури
08:21 / 20.09.2025
Експерт: Пазарът не е в балон и жилищата не са надценени
22:58 / 19.09.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Честито на Димитър Рачков!
08:02 / 18.09.2025
В петък сутринта ще е много студено
12:36 / 18.09.2025
Спряха производството на култов сапун в България
22:28 / 18.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS