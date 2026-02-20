Цицелков: С тези, които опетниха името ми, ще се видим в съда

© От два дни срещу мен тече масирана атака. Тя не е лична. Аз съм просто удобна мишена. Това е атака срещу кабинета и основната му мисия – честни избори. Това е атака на кръгове, които знаят, че ако изборите са по правилата, те няма да спечелят. Това е последен бой за запазване на влияние.



Това написа във Facebook вицепремиерът Стоил Цицелков.



"Изваждат се приключени административни въпроси от преди повече от десетилетие и се задействат проверки с очевидна политическа цел. Нямам обвинения, нямам присъди и нямам действащи ограничения към този момент.



Няма да позволя този тип политика да дърпа надолу работата на кабинета. Ще защитя правата си по съдебен ред срещу незаконното разпространение на лични данни и злоупотреба с власт. Политиката трябва да е поле на идеи и действия, а не лов на хора", категоричен е той.



Моето свидетелство за съдимост е чисто, както и моята съвест. Честните избори са по-важни от всеки един човек. Опазването на честния вот е моя кауза номер едно. Защитавам я по целия свят и ще продължа да работя за нормални избори в България, такива, които зачитат всеки глас, не се дописват и не превръщат стотици хиляди бюлетини в невалидни.



По думите му той е разговяряб с премиера Андрей Гюров, за да намерят правилния начин всички да са сигурни в честността на вота.



"А с тези, които опетниха името ми, ще се видим в съда", пише още Цицелков.