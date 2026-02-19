ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
Често допускани грешки при оценка на акции
Автор: Екип Plovdiv24.bg 10:35Коментари (0)271
©
Оценката на акции не е само изчисляване на цифри. Тя е опит да разберете историята зад тези числа. Мнозина допускат грешки, защото се доверяват на коментари и слухове вместо на реалните финансови данни. Хората често подценяват риска, когато приемат заглавията в медиите като сигнал за покупка или продажба.

В резултат те пропускат най-важното - реалните фактори зад резултатите: как работи бизнесът и откъде идват печалбите му.

Когато оценявате акциите на едно дружество, вие всъщност търсите отговор на въпроса: "Колко реално струва тази компания според резултатите ѝ днес и потенциала ѝ в бъдеще?“

В тази статия ще разгледаме най-честите грешки при оценка на акции и как водят до неверни заключения при съпоставка между сходни компании и тълкуване на ключовите им показатели.

Погрешно тълкуване на понятията цена и стойност

Начинаещите инвеститори често бъркат цена и стойност на акцията, а между тези две понятия има съществена разлика. Цената е сумата, на която една акция се търгува в момента на фондовата борса. Тя се променя непрекъснато според новини, очаквания и настроение на пазара.

Стойността на акцията е ориентир за това каква цена има смисъл да платите според реалните резултати на компанията и способността ѝ да печели в бъдеще - приходи, маржове (печалба като процент от приходите), парични потоци и риск.

Тази разлика обяснява защо акция с ниска цена не се приема за евтина по дефиниция. По-смисленият ориентир е пазарната капитализация (общата стойност на всички акции на компанията), защото тя показва на каква сума пазарът оценява целия бизнес, а не една отделна акция. Две компании могат да имат сходна цена на акция, но да са с напълно различен мащаб, печалби и риск.

Използване на универсални коефициенти за оценка за различни индустрии

Коефициентите за оценка са числа, които помагат да сравните цената на акцията с резултатите на компанията. Те дават бърза ориентация дали пазарът плаща много или малко спрямо печалбата и мащаба на бизнеса. Важно е да се запомни, че тези коефициенти се приемат само като ориентири, а не окончателна оценка, защото едно число не може да обхване целия риск и потенциал.

Един от най-популярните коефициенти е P/E (Price-to-Earnings, цена спрямо печалба). Той показва как цената на акцията се отнася към печалбата на компанията. Друг често използван показател е EV/EBITDA (Enterprise Value/EBITDA, стойност на компанията спрямо оперативна печалба). Той сравнява общата стойност на компанията, включително и дълга, с оперативната ѝ печалба, затова е полезен, когато фирмите имат различна структура на финансиране.

Проблемът се появява, когато начинаещите инвеститори прилагат тези коефициенти като универсално правило за всички индустрии. Например при сравнение на банка, производствена компания и софтуерен бизнес по еднакъв коефициент, числата могат да подведат, защото печалбите, растежът и рисковете им са различни по природа. Точно тук би помогнал структуриран подход, като курс по анализ на акции, който показва как да преценявате коефициентите за оценка и как да правите сравнения на компании по правилния начин. 

Избор на неподходящ метод за оценка на акции

Дори когато имате данните и коефициентите от отчетите и пазара, оценката пак може да излезе грешна, ако използвате неподходящ метод за конкретната компания. Публичните дружества се различават по предвидимост на приходите, цикличност и структура на разходите, затова един подход работи добре при едни, но подвежда при други.

Грешката се вижда най-ясно при компании със силно променливи резултати. Ако оценявате даден бизнес, който в дадена година реализира голям ръст в ключови показатели (приходи, нетна печалба и др.), ще получите прекалено оптимистична стойност. Ако оценявате компанията в година, в която има спад, може да получите прекалено песимистична стойност.

Подобен проблем се среща при компании, които са в период на разширение, придобиване на други дружества или инвестиции в научно-развойна или друга дейност. Печалбата им на пръв поглед е по-ниска, но това може да е част от стратегия за растеж, а не знак за слаб бизнес.

Оценката на акции става по-надеждна, когато разграничавате цена от стойност и гледате числата в правилната перспектива. Най-честите грешки идват от прибързани изводи по движението на цената, механично използване на коефициенти и прилагане на метод, който не пасва на конкретния бизнес.

Когато подхождате последователно и проверявате колко устойчиви са резултатите на компанията, намалявате вероятността да платите цена, която не отразява реалното състояние и перспективите на компанията. Това прави анализа на акции по-ясен и решенията по-стабилни, дори в периоди на пазарни колебания.







Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Национални новини:
Намериха мъртъв бизнесмен от Северозапада
09:45 / 19.02.2026
Заплата от 6700 евро и сигурност за цял живот, но по-малко от 3% ...
09:32 / 19.02.2026
Владислав Панев: Сандов е поканил Калушев на събитието, на което ...
09:27 / 19.02.2026
От Сърбия: Ние спечелихме войната срещу България, те извършиха ге...
09:03 / 19.02.2026
До края на февруари обединяваме две платежни сметки в една банка ...
08:36 / 19.02.2026
Йотова назначи служебния кабинет
08:37 / 19.02.2026

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Февруари 2026 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Виж още:
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Многоетажен паркинг с хеликоптерна площадка в Пловдив
Ботев в Първа лига, сезон 2025/2026
Парламентарни избори 2026
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Одобрявате ли промените в изборния кодекс, ограничаващи броя на секциите извън ЕС?
Да, който иска да определя съдбата на България, трябва да е тук!
Не, всеки български гражданин трябва да има право на глас, навсякъде по света!
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: