Често допускани грешки при оценка на акции

© Оценката на акции не е само изчисляване на цифри. Тя е опит да разберете историята зад тези числа. Мнозина допускат грешки, защото се доверяват на коментари и слухове вместо на реалните финансови данни. Хората често подценяват риска, когато приемат заглавията в медиите като сигнал за покупка или продажба.



В резултат те пропускат най-важното - реалните фактори зад резултатите: как работи бизнесът и откъде идват печалбите му.



Когато оценявате акциите на едно дружество, вие всъщност търсите отговор на въпроса: "Колко реално струва тази компания според резултатите ѝ днес и потенциала ѝ в бъдеще?“



В тази статия ще разгледаме най-честите грешки при оценка на акции и как водят до неверни заключения при съпоставка между сходни компании и тълкуване на ключовите им показатели.



Погрешно тълкуване на понятията цена и стойност



Начинаещите инвеститори често бъркат цена и стойност на акцията, а между тези две понятия има съществена разлика. Цената е сумата, на която една акция се търгува в момента на фондовата борса. Тя се променя непрекъснато според новини, очаквания и настроение на пазара.



Стойността на акцията е ориентир за това каква цена има смисъл да платите според реалните резултати на компанията и способността ѝ да печели в бъдеще - приходи, маржове (печалба като процент от приходите), парични потоци и риск.



Тази разлика обяснява защо акция с ниска цена не се приема за евтина по дефиниция. По-смисленият ориентир е пазарната капитализация (общата стойност на всички акции на компанията), защото тя показва на каква сума пазарът оценява целия бизнес, а не една отделна акция. Две компании могат да имат сходна цена на акция, но да са с напълно различен мащаб, печалби и риск.



Използване на универсални коефициенти за оценка за различни индустрии



Коефициентите за оценка са числа, които помагат да сравните цената на акцията с резултатите на компанията. Те дават бърза ориентация дали пазарът плаща много или малко спрямо печалбата и мащаба на бизнеса. Важно е да се запомни, че тези коефициенти се приемат само като ориентири, а не окончателна оценка, защото едно число не може да обхване целия риск и потенциал.



Един от най-популярните коефициенти е P/E (Price-to-Earnings, цена спрямо печалба). Той показва как цената на акцията се отнася към печалбата на компанията. Друг често използван показател е EV/EBITDA (Enterprise Value/EBITDA, стойност на компанията спрямо оперативна печалба). Той сравнява общата стойност на компанията, включително и дълга, с оперативната ѝ печалба, затова е полезен, когато фирмите имат различна структура на финансиране.



Проблемът се появява, когато начинаещите инвеститори прилагат тези коефициенти като универсално правило за всички индустрии. Например при сравнение на банка, производствена компания и софтуерен бизнес по еднакъв коефициент, числата могат да подведат, защото печалбите, растежът и рисковете им са различни по природа. Точно тук би помогнал структуриран подход, като курс по анализ на акции, който показва как да преценявате коефициентите за оценка и как да правите сравнения на компании по правилния начин.



Избор на неподходящ метод за оценка на акции



Дори когато имате данните и коефициентите от отчетите и пазара, оценката пак може да излезе грешна, ако използвате неподходящ метод за конкретната компания. Публичните дружества се различават по предвидимост на приходите, цикличност и структура на разходите, затова един подход работи добре при едни, но подвежда при други.



Грешката се вижда най-ясно при компании със силно променливи резултати. Ако оценявате даден бизнес, който в дадена година реализира голям ръст в ключови показатели (приходи, нетна печалба и др.), ще получите прекалено оптимистична стойност. Ако оценявате компанията в година, в която има спад, може да получите прекалено песимистична стойност.



Подобен проблем се среща при компании, които са в период на разширение, придобиване на други дружества или инвестиции в научно-развойна или друга дейност. Печалбата им на пръв поглед е по-ниска, но това може да е част от стратегия за растеж, а не знак за слаб бизнес.



Оценката на акции става по-надеждна, когато разграничавате цена от стойност и гледате числата в правилната перспектива. Най-честите грешки идват от прибързани изводи по движението на цената, механично използване на коефициенти и прилагане на метод, който не пасва на конкретния бизнес.



Когато подхождате последователно и проверявате колко устойчиви са резултатите на компанията, намалявате вероятността да платите цена, която не отразява реалното състояние и перспективите на компанията. Това прави анализа на акции по-ясен и решенията по-стабилни, дори в периоди на пазарни колебания.