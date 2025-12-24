ЗАРЕЖДАНЕ...
Честито на Явор Дачков
Средното си образование завършва в испанската паралелка на езиковата гимназия във Враца.
Висшето си образование завършва в Богословския факултет на Софийския университет със степен магистър. Има дългогодишна практика като журналист.
Работил е в Дарик радио, радио "7 дни“, програма "Христо Ботев“, бил е водещ на "12 плюс 3“, както и на нощния блок по "Хоризонт“.
На широката зрителска аудитория е познат като телевизионен водещ по БНТ, Нова телевизия, ТВ Европа. Става водещ на сутрешния блок по RE:TV през януари 2009 г.
