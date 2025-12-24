Честито на Явор Дачков

© Явор Илиев Дачков е български журналист, телевизионен и радиоводещ. Роден е на днешния 24 декември през 1971 година в Габрово.



Средното си образование завършва в испанската паралелка на езиковата гимназия във Враца.



Висшето си образование завършва в Богословския факултет на Софийския университет със степен магистър. Има дългогодишна практика като журналист.



Работил е в Дарик радио, радио "7 дни“, програма "Христо Ботев“, бил е водещ на "12 плюс 3“, както и на нощния блок по "Хоризонт“.



На широката зрителска аудитория е познат като телевизионен водещ по БНТ, Нова телевизия, ТВ Европа. Става водещ на сутрешния блок по RE:TV през януари 2009 г.