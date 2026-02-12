© ЦИК открива обществена поръчка, свързана с машинното гласуване за предсрочните парламентарни избори тази година, видя ФОКУС.



Поръчката засяга дейности по профилактика на операционната система и приложния софтуер, както и техническо обслужване в предизборния и изборния ден.



Също така и транспортиране на машините за гласуване до избирателните секции в страната.



Прогнозната стойност на обществената поръчка е в размер на 4 470 128 евро.



