ЦИК определи мандатите за всеки многомандатен изборен район
Първи Благоевградски - 11 мандата;
Втори Бургаски - 14 мандата;
Трети Варненски - 16 мандата;
Четвърти Великотърновски - 8 мандата;
Пети Видински - 4 мандата;
Шести Врачански - 6 мандата;
Седми Габровски - 4 мандата;
Осми Добрички - 5 мандата;
Девети Кърджалийски - 5 мандата;
Десети Кюстендилски - 4 мандата;
Единадесети Ловешки - 4 мандата;
Дванадесети Монтана - 4 мандата;
Тринадесети Пазарджишки - 8 мандата;
Четиринадесети Пернишки - 4 мандата;
Петнадесети Плевенски - 8 мандата;
Шестнадесети Пловдив -12 мандата;
Седемнадесети Пловдивски - 11 мандата;
Осемнадесети Разградски - 4 мандата;
Деветнадесети Русенски - 7 мандата;
Двадесети Силистренски - 4 мандата;
Двадесет и първи Сливенски - 6 мандата;
Двадесет и втори Смолянски - 4 мандата;
Двадесет и трети София - 19 мандата;
Двадесет и четвърти София - 13 мандата;
Двадесет и пети София - 14 мандата;
Двадесет и шести Софийски - 8 мандата;
Двадесет и седми Старозагорски - 11 мандата;
Двадесет и осми Търговищки - 4 мандата;
Двадесет и девети Хасковски - 8 мандата;
Тридесети Шуменски - 6 мандата;
Тридесет и първи Ямболски - 4 мандата;
