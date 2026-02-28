ЦИК определи мандатите за всеки многомандатен изборен район въз основа на единна норма на представителство за цялата страна в зависимост от броя на населението по данни, предоставени от Националния статистически институт и въз основа на раздел IІ от Методиката за определяне на резултатите от гласуването и разпределянето на мандатите при избори за народни представители, както следва:Първи Благоевградски - 11 мандата;Втори Бургаски - 14 мандата;Трети Варненски - 16 мандата;Четвърти Великотърновски - 8 мандата;Пети Видински - 4 мандата;Шести Врачански - 6 мандата;Седми Габровски - 4 мандата;Осми Добрички - 5 мандата;Девети Кърджалийски - 5 мандата;Десети Кюстендилски - 4 мандата;Единадесети Ловешки - 4 мандата;Дванадесети Монтана - 4 мандата;Тринадесети Пазарджишки - 8 мандата;Четиринадесети Пернишки - 4 мандата;Петнадесети Плевенски - 8 мандата;Шестнадесети Пловдив -12 мандата;Седемнадесети Пловдивски - 11 мандата;Осемнадесети Разградски - 4 мандата;Деветнадесети Русенски - 7 мандата;Двадесети Силистренски - 4 мандата;Двадесет и първи Сливенски - 6 мандата;Двадесет и втори Смолянски - 4 мандата;Двадесет и трети София - 19 мандата;Двадесет и четвърти София - 13 мандата;Двадесет и пети София - 14 мандата;Двадесет и шести Софийски - 8 мандата;Двадесет и седми Старозагорски - 11 мандата;Двадесет и осми Търговищки - 4 мандата;Двадесет и девети Хасковски - 8 мандата;Тридесети Шуменски - 6 мандата;Тридесет и първи Ямболски - 4 мандата;