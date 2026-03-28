Автор: Марияна Стойчева 18:26 / 28.03.2026

Централната избирателна комисия взе окончателно решение за организацията на вота извън страната, като определи разкриването на 493 избирателни секции в 55 държави за предстоящите избори.



Решението е базирано на официалните данни за подадените заявления от български граждани в чужбина. Според публикуваната информация, общият им брой надхвърля 60 000. От ЦИК посочват, че разпределението на секциите е извършено след анализ на заявленията, както и след съгласуване с институциите, ангажирани с организацията на изборния процес зад граница.



Съгласно хронограмата за вота на 19 април, днес беше крайният срок за вземане на решението, след като Министерството на външните работи се произнесе със становище.



Най-голям брой секции традиционно се разкриват в държави с големи български общности. Заради напрегнатата обстановка в Близкия изток няма да бъдат разкрити избирателни секции в Израел, Иран, Йордания, Катар, Кувейт, ОАЕ и Саудитска Арабия.



Припомняме ви, че в началото на годината парламентът прие промени в Изборния кодекс, с които ограничи до 20 броя секциите извън дипломатическите и консулските представителства в държави извън Европейския съюз. Това доведе до значително намаляване на местата за гласуване в страни, където традиционно те са били повече.



Във Великобритания, извън дипломатическите мисии, ще бъдат открити 12 секции извън Лондон и още 8 в различни райони на столицата. В САЩ се предвижда разкриването на 6 секции в консулския окръг на Чикаго, 4 в Ню Йорк, както и по 5 в районите на Лос Анджелис и Вашингтон.