Централната избирателна комисия взе окончателно решение за организацията на вота извън страната, като определи разкриването на 493 избирателни секции в 55 държави за предстоящите избори.
Решението е базирано на официалните данни за подадените заявления от български граждани в чужбина. Според публикуваната информация, общият им брой надхвърля 60 000. От ЦИК посочват, че разпределението на секциите е извършено след анализ на заявленията, както и след съгласуване с институциите, ангажирани с организацията на изборния процес зад граница.
Съгласно хронограмата за вота на 19 април, днес беше крайният срок за вземане на решението, след като Министерството на външните работи се произнесе със становище.
Най-голям брой секции традиционно се разкриват в държави с големи български общности. Заради напрегнатата обстановка в Близкия изток няма да бъдат разкрити избирателни секции в Израел, Иран, Йордания, Катар, Кувейт, ОАЕ и Саудитска Арабия.
Припомняме ви, че в началото на годината парламентът прие промени в Изборния кодекс, с които ограничи до 20 броя секциите извън дипломатическите и консулските представителства в държави извън Европейския съюз. Това доведе до значително намаляване на местата за гласуване в страни, където традиционно те са били повече.
Във Великобритания, извън дипломатическите мисии, ще бъдат открити 12 секции извън Лондон и още 8 в различни райони на столицата. В САЩ се предвижда разкриването на 6 секции в консулския окръг на Чикаго, 4 в Ню Йорк, както и по 5 в районите на Лос Анджелис и Вашингтон.
Румен Радев: Тези, които поканиха инфлацията в дома ни, трябва да понесат отговорността си пред урните
28.03
Георг Георгиев за казуса с Гюров: Президентската институция пое отговорността и това е ситуацията, в която сме днес
28.03
Още от Институции
/
Крумова за Костадинов: На етнографa, който крещеше, че е историк, ще отговоря: "Спасибо! Начинаятсе передача"
29.03
Мая Манолова: България е единствената държава в ЕС, която не предприе мерки за ограничаване на ценовия ръст
29.03
Изпълнителният директор на Сдружението за модерна търговия: Видим ефект от скока на цените на горивата няма
29.03
Историк се поизложи: София е един от най-важните градове в Римска...
23:13 / 29.03.2026
Април започва така, както завършва март, а дори и по-зле
20:45 / 29.03.2026
