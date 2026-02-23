ЦИК изпраща запитване до Външно министерство за участието на Цицелков в мисии на ЕС

© С 14 гласа "за“ и само един против Централната избирателна комисия реши да изпрати писмо до Външното министерство и да поиска информация дали има наложени ограничения, Цицелков, който е член на Обществения съвет, да участва в мисии на Европейския съюз.



Още вчера в ефира на bTV Стоил Цицелков обяви, че няма намерения да се оттегля от Обществения съвет към ЦИК. Предложение в този смисъл направи председателката на комисията - Камелия Нейкова.



По думите му: "Разбира се, че няма. Аз не съм член на ЦИК, никога не съм бил. Не искам да бъда.“



На въпрос защо няма да се оттегли, Цицелков каза: "Защото няма никакво правно основание. Защото аз съм реабилитиран и тези юристи, които не се справят с избори, поне би трябвало това да знаят, че няма никаква причина, каквато и да е – морална или друга, аз да не работя с избори.“



Цицелков допълни: "Да, съжалявам и вижте, аз съм човек, нищо човешко не ми е чуждо. И това не е единственият грях, който има в този живот, но действително е този, за който аз се срамувам. Искам да поискам прошка от хората, които са се почувствали обидени, от хората, които са загубили близки. Аз лично съм загубил близки в България по пътищата. Всъщност най-близкият ми човек загина в катастрофа.“