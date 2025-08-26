ЗАРЕЖДАНЕ...
|"Български пощи" преустановяват приемането на всички пратки за САЩ
Причината е в планираните промени от Администрацията на САЩ, свързани с митническото обслужване на влизащи в страната пратки.
При промяна в ситуацията информация ще бъде публикувана на сайта на дружеството.
Мъж бе нападнат от мечка в Родопите, кучето му го спаси
08:41 / 26.08.2025
Лекар за състоянието на Марти: Никой не може да даде прогноза
08:36 / 26.08.2025
Температурите тази сутрин паднаха до едва 4 градуса!
08:09 / 26.08.2025
Майката или бащата имат право да си тръгват с час по-рано от рабо...
08:29 / 26.08.2025
Проф. Рачев: Отлагаме есента чак за ноември!
07:57 / 26.08.2025
Хиляди българи са именици
08:00 / 26.08.2025
Зимни температури утре сутринта, градусите падат до нула
13:48 / 25.08.2025
Районът около Централна гара е отцепен
12:15 / 25.08.2025
