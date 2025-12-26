ЗАРЕЖДАНЕ...
|Българска следа в мрежа за перфектно фалшиво евро в Испания
Според властите този тип фалшиви банкноти се произвеждат основно в България, където тайни работилници се специализират в производството на фалшива валута, която по-късно се разпространява в различни части на Европа чрез организирани престъпни канали.
Разследването е започнало в средата на ноември, когато в град Ампоста са се увеличили оплакванията, свързани с плащания с фалшиви банкноти от 200 евро.
В този смисъл никой от жертвите първоначално не е осъзнавал фалшивостта на банкнотите. Във всички случаи фалшификацията се е откривало само когато банкнотите са били депозирани в банкомати.
Според полицията качеството на банкнотите е било толкова високо, че в един от случаите една от жертвите дори успяла да внесе парите по текущата си сметка и да направи няколко плащания нормално. Няколко дни по-късно обаче същата организация информирала клиента, че банкнотите са били задържани за анализ, по подозрение, че могат да са фалшиви.
Банкнотите от 200 евро са едни от най-широко използваните от мрежите за фалшифициране, защото позволяват да се постигне висока икономическа възвръщаемост с малък обем хартиени пари и в същото време не предизвикват толкова подозрения, колкото банкнотите от 500 евро.
На 16 декември Mossos d'Esquadra извърши влизане и претърсване на дома на задържания в Ампоста, където бяха иззети общо 9 300 евро фалшиви банкноти от 100 евро, за които се твърди, че ще бъдат въведени в икономическия сектор.
Задържаният беше изправен пред съда на 18 декември.
